Una col·laboració amb Cellab permetrà a 10 esportistes de la FAE gaudir d’un tractament de recuperació avançat

Un total de 10 esportistes de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es podran beneficiar d’un tractament de recuperació avançat gràcies a l’acord de l’ens amb Cellab, la biofarmacèutica fundada el 2014 especialitzada en la fabricació de medicaments de teràpies avançades i tractament d’immunoteràpia. Segons han detallat, no es tracta de cap medicament, sinó d’una extracció de sang que es processa per posteriorment infiltrar-la a la zona lesionada. En aquest sentit, els esquiadors ja han ofert les seves mostres, de les quals surten quatre dosis [una per lesió] per a quan sigui necessari dur a terme el procés, que dura entorn els 10 dies.
«Al nostre esport les lesions estan a l’ordre del dia», ha esmentat el gerent de la FAE, Carles Visa, tot recordant que ja es treballa amb la FIS quant a prevenció, per exemple a les pistes, i que la federació tricolor compta des del curs passat amb el fisioterapeuta Oriol Bonell. Tot plegat, passes que ara van més enllà amb aquest conveni de col·laboració que afavoreix a Joan Verdú, Cande Moreno, Carla Mijares, Jordina Caminal, Íria Medina, Clàudia Garcia, Xavier Cornella, Bartumeu Gabriel, Gina del Rio i Irineu Esteve.
«L’acord aportarà més salut als nostres esportistes, així com temps i qualitat a l’hora de recuperar-se», ha afegit Visa. Per la seva part, el preparador físic Damià Costa ha indicat que el que es busca és afavorir «tots els processos de recuperació de diferents teixits», com en lesions de tendó, de lligaments o musculars, tot plegat sent un procés força habitual en esportistes d’elit perquè «està demostrat que funciona amb lesions cartilaginoses».
En darrer lloc, el CEO de la biofarmacèutica, Alexandre Marfany, ha assenyalat el plaer que els suposa oferir aquesta ajuda a la FAE. «Aquests primers tractaments són innovadors, però només la primera fase del que podem arribar a fer en un futur, ja que treballem amb assajos clínics molt prometedors i esperem a mitjà termini poder-los oferir a tota la ciutadania», ha dit. Es tracta de teràpies cel·lulars, en les quals «les adaptem, expandim i modifiquem genèticament» i des d’on «confiem que podran sortir tractaments molt més revolucionaris».