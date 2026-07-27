Turné puja al podi de l’última prova de la Copa d’Espanya abans dels Campionats d’Europa i dels Campionats del Món

El passat cap de setmana es va disputar a la Vansa l’última prova de la Copa d’Espanya de Cross Country Olímpic (XCO), en la qual Roger Turné va prendre sortida defensant els colors del JRG Coloma Norclamp. Des dels primers metres, l’andorrà es va situar entre els capdavanters i, així, es va fer amb la segona posició en categoria sub23 i la sisena de la general. Tot plegat, abans dels Campionats d’Europa i dels Campionats del Món.
«Pujar al podi d’una Copa d’Espanya sempre és espectacular. He tingut molt bones sensacions que ja arrossegava des d’abans de la Copa del Món d’Andorra», ha assenyalat Turné, tot mencionant que de mica en mica «surto més endavant perquè cada vegada tinc més punts UCI».