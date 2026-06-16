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  • Turné ha basat el seu triomf en la regularitat mostrada al llarg del certamen català
El Periòdic d'Andorra
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Ciclisme

Roger Turné es proclama campió de la Copa Catalana d’XCO sumant així el seu segon títol d’aquesta temporada

L'últim repte de la temporada serà millorar el resultat aconseguit l'any passat a la prova de la Copa del Món de Pal Arinsal, on serà l'únic tricolor

El corredor andorrà Roger Turné s’ha proclamat campió de la Copa Catalana d’XCO després de la conclusió de la Copa Catalana Biking Point. Amb aquest resultat, el biker suma el seu segon títol de la temporada després d’haver-se coronat també campió d’Andorra.

Turné ha basat el seu triomf en la regularitat mostrada al llarg del certamen català, en el qual ha completat cinc de les sis proves disputades. El corredor andorrà ha competit en una competició que ha anat incrementant el nivell a mesura que avançava el calendari, combinant les curses de la Copa Catalana amb proves de la SuperPrestigio MTB i de la Copa del Món.

La temporada, però, encara té una cita destacada per al ciclista andorrà. Un dels seus principals objectius és millorar el resultat aconseguit l’any passat a la prova de la Copa del Món de Pal Arinsal, on serà l’únic representant andorrà.

Tot i continuar competint en categoria sub23, Turné s’ha mostrat satisfet pel nou èxit assolit aquesta temporada. «Estic content perquè vaig complint els objectius marcats. En una categoria, la sub23, on la competència és molt gran, veig que continuo millorant, que és el principal objectiu», ha afirmat. El corredor ha assegurat que continuarà treballant per continuar evolucionant esportivament. «Cal seguir treballant perquè encara tinc molt marge de millora», ha afegit.

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