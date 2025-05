Jocs dels Petits Estats - Natació femenina

Nadia Tudó estrena el medaller platejat tricolor amb una brillant segona posició als 200 metres estils

Aleix Férriz, Tomàs i Bernat Lomero, i Patrick Pelegrina donen un bronze històric en el 4x100 estils

La nedadora andorrana Nadia Tudó ha aconseguit aquesta tarda una brillant medalla de plata en la prova dels 200 metres estils dels Jocs dels Petits Estats, celebrada al Centre Esportiu Serradells.

Tudó ha completat una actuació molt sòlida i competitiva, aturant el cronòmetre en 2:22.25, a només 2,39 segons de la guanyadora, la islandesa Eva Margrét Falsdóttir, que ha dominat la prova amb autoritat i s’ha penjat l’or amb un registre de 2:19.86. El bronze ha estat per a una altra representant islandesa, Ylfa Lind Kristmannsdóttir, amb un temps de 2:22.57, molt proper al de l’andorrana, en una cursa molt ajustada pel segon i tercer lloc del podi.

Després de la prova, Tudó ha valorat la seva actuació amb satisfacció, tot i reconèixer l’exigència de la cursa. “La meva estratègia sempre és la mateixa: intentar amb la braça treure el màxim i intentar amb el crol sobreviure”, ha explicat a TVA. La nedadora ha admès que “ha sigut molt, molt dur, però ha sortit”.

La classificació final de la prova ha estat la següent:

Posició Carril Competidora País (NOC) Temps 1 5 Eva Margrét Falsdóttir Islàndia (ISL) 2:19.86 2 7 Nadia Tudó Andorra (AND) 2:22.25 3 2 Ylfa Lind Kristmannsdóttir Islàndia (ISL) 2:22.57

Aquesta medalla suposa un nou èxit per a la delegació andorrana, que continua sumant metalls en una edició dels Jocs molt positiva per als esportistes del país.

Bronze i rècord per al relleu en els 4×100 metres estils

El relleu masculí andorrà dels 4×100 metres estils ha protagonitzat una de les grans sorpreses de la jornada als Jocs dels Petits Estats, amb una actuació que els ha valgut la medalla de bronze i un nou rècord nacional. L’equip, format per Aleix Férriz (esquena), Tomàs Lomero (papallona), Patrick Pelegrina (braça) i Bernat Lomero (crol), ha signat un temps de 3:49.18, només superats per Islàndia (3:43.14) i Luxemburg (3:44.33).

Després de la prova, els integrants del relleu han coincidit a destacar el treball d’equip i la il·lusió per assolir aquest resultat. “Feia anys que vèiem que teníem un nedador bo de cada estil i teníem ganes de poder-ho donar tot en una cita”, ha explicat Bernat Lomero. Aleix Férriz ha afirmat que “tots hem anat a donar-ho tot des de l’inici”, mentre que Tomàs Lomero ha reconegut que “ens estàvem fixant en què podien fer els altres equips”. Per la seva banda, Patrick Pelegrina ha celebrat el podi amb entusiasme: “Hem quedat tercers i per un bon tros, així que contentíssims”.