Jocs dels Petits Estats - Natació

Un focalitzat Kevin Teixeira s’emporta la segona medalla d’or del dia als 1.500 metres lliures

Patrick Pelegrina i Biel Cuen es queden a les portes del podi en les disciplines de 100 metres papallona i 200 metres lliures, respectivament

El nedador andorrà Kevin Teixeira ha tornat a demostrar el seu gran moment de forma en la segona jornada dels Jocs dels Petits Estats. Aquest dimecres ha aconseguit la medalla d’or en la prova dels 1.500 metres lliures amb un temps de 15’59.18, una marca que li ha permès coronar-se al capdamunt del podi i sumar el seu segon or en aquesta edició dels Jocs.

El tricolor ha iniciat la cursa des del quart carril, amb un plantejament tàctic encertat i un ritme controlat. Ja a la segona volta, ha pres la davantera, mantenint-se líder durant tota la prova. A partir dels 900 metres, ha sabut consolidar la seva posició amb parcials constants de poc més de 30 segons per volta, demostrant una gran regularitat i domini de la distància.

El podi l’han completat dos representants de Mònaco. Raphaël Sirour ha obtingut la plata amb un temps de 16’03.89, mentre que el seu compatriota Esteban Faure s’ha penjat el bronze amb un crono de 16’04.52.

Kevin Teixeira rep la medalla d’or i la respectiva salutació del cap de Govern, Xavier Espot. | El Periòdic / M.A.

Després de la cursa, Teixeira ha compartit les seves sensacions. “Ahir estava una mica nerviós perquè era la meva primera prova“, ha explicat. “Tenia por de no demostrar el meu nivell davant la gent, aquí al país”. Però avui, assegura, “m’he calmat i em sentia molt més tranquil”. “He pogut fer el millor possible”, ha afegit. Sobre la seva trajectòria, ha comentat que “fa tres anys que faig natació, però de debó en fa quatre”. També ha destacat que s’entrena a França amb Fred Bernou dins d’un programa de la FINA: “Estic molt content de poder entrenar-me amb els millors del món”. Teixeira entrena “un mínim de sis hores al dia” i ja té al cap el proper repte: “Demà esperem anar a buscar la tercera, el 400 lliures“.

Teixera durant la prova en que ha acabat amb una primera posició. | El Periòdic / M.A.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut posar en valor el rendiment dels esportistes andorrans i, en particular, la tasca de Teixeira. “Estem molt contents. Tant ahir com avui estem fent moltes medalles“, ha declarat a EL PERIÒDIC. Espot també ha volgut destacar l’impacte positiu dels Jocs sobre la imatge del país: “Estem donant la millor imatge del nostre país”. Ha remarcat, a més, el paper clau de tots els implicats: “Hi ha tot un país al darrere, els voluntaris, la gent que està ajudant, el públic“.

Sobre les perspectives d’Andorra en aquests Jocs, Espot ha mostrat un clar optimisme: “Penso que encara col·leccionarem més medalles”. I ha afegit amb convicció: “Superarem el medaller dels últims Jocs dels Petits Estats“.

Patrick Pelegrina a la sortida de la prova. | El Periòdic / M.A.

Pelegrina i Cuen, a portes del podi

A més de l’actuació destacada de Teixeira, la jornada ha comptat amb una meritòria quarta posició per a Patrick Pelegrina en la prova dels 100 metres papallona. El nedador andorrà ha tancat la cursa amb un temps d’1’02.97, quedant molt a prop del podi. Tanmateix, la medalla d’or ha estat per a Einar Margeir Ágústsson, d’Islàndia, amb un registre d’1’01.79. La plata ha anat a mans de Giacomo Casadei, de San Marino, amb 1’01.93, mentre que el bronze l’ha obtingut Snorri Dagur Einarsson, també d’Islàndia, amb un temps d’1’02.16.

D’altra banda, i en una final molt disputada dels 200 metres lliures, l’andorrà Biel Cuen ha acabat en quarta posició, fregant les medalles amb un temps competitiu d’1’54.72. La cursa ha estat dominada pel sanmarinès Matteo Oppioli, qui s’ha imposat amb autoritat amb un crono d‘1’50.92, penjant-se l’or. La plata ha estat per al representant de Mònaco, Gabriel Crassard, amb un temps d’1‘52.21, mentre que el bronze ha anat a parar a les mans de l’islandès Ýmir Chatenay Sölvason, qui ha parat el rellotge en l’1’54.31.

Biel Cuen en acabar els 200 metres lliures. | El Periòdic / M.A.