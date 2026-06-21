Tom Pidcock corona el Coll de la Botella i s’endú la MoraBanc Clàssica després d’un final ajustat davant Carlos Verona

Tom Pidcock ha convertit el Coll de la Botella en el seu territori. El corredor britànic del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team s’ha adjudicat aquest diumenge la segona edició de l’Andorra MoraBanc Clàssica després d’imposar-se en el tram final a Carlos Verona i Sepp Kuss, segon i tercer respectivament. Pidcock ha completat els 125 quilòmetres entre Andorra la Vella i el Coll de la Botella amb un temps oficial de 3 hores 42 minuts 25 segons.
La prova ha tornat a deixar clar el seu perfil: curta en quilometratge si es compara amb altres cites del calendari, però molt exigent per l’acumulació de desnivell i per l’altura. El recorregut, íntegrament dins del territori andorrà, acumulava 3.780 metres de desnivell positiu, amb sortida a la plaça del Poble d’Andorra la Vella i arribada a la parròquia de la Massana.
El desenllaç ha arribat en l’ascensió final, on la cursa s’ha reduït als noms que havien de decidir la victòria. Després d’una escapada inicial de 15 corredors i de diversos moviments durant la jornada, el ritme del Pinarello Q36.5 ha acabat deixant al davant un grup molt seleccionat. Entre els més forts hi havia Pidcock, Verona, Kuss, Chris Harper, Ben Tulett i Simon Carr.
Pidcock ha completat els 125 quilòmetres entre Andorra la Vella i el Coll de la Botella amb un temps oficial de 3 hores 42 minuts 25 segons
Kuss ha estat un dels primers a intentar trencar l’equilibri en els últims quilòmetres, però el seu atac no ha estat definitiu. Harper, company d’equip de Pidcock, ha tingut un paper clau en el control del final i en la preparació de l’arribada. Verona ha provat de sorprendre en els últims metres, però Pidcock ha respost amb autoritat i ha acabat aixecant els braços sota l’arc d’arribada.
El triomf també té una lectura especial per al britànic, resident a Andorra i que arribava a la cita després d’unes setmanes marcades per canvis en el calendari. Cyclingnews havia informat que el corredor havia descartat el Tour de Suisse per una infecció vírica lleu i que la MoraBanc Clàssica passava a formar part de la seva preparació abans del Tour de França.
Verona, impulsor de la cursa i un dels grans noms vinculats al projecte, s’ha quedat a només dos segons del triomf. El corredor del Lidl-Trek ha tornat a ser protagonista en una prova que continua creixent en participació i projecció internacional. Kuss, del Visma-Lease a Bike, ha completat el podi a deu segons del vencedor, mentre que Harper ha estat quart amb el mateix temps que el nord-americà i Tulett ha tancat el top cinc a 13 segons.
En clau andorrana, Adrià Regada ha estat el millor classificat de la selecció nacional acabant en 51a posició, a 12 min 50 s de Pidcock
La presència de corredors de primer nivell ha reforçat el cartell d’una cursa que tot just arriba a la seva segona edició, però que ja s’ha situat com una cita útil per als escaladors i per als equips que preparen el Tour. Abans de la prova, la participació incloïa cinc equips World Tour —Visma-Lease a Bike, Movistar, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ i Lidl-Trek—, a més d’onze formacions Pro Team i la selecció andorrana.
En clau andorrana, Adrià Regada ha estat el millor classificat de la selecció nacional. El corredor ha acabat en 51a posició, a 12 minuts 50 segons de Pidcock. La resta de representants andorrans que consten en la classificació —Max Palmitjavila, Miquel Naudi, Enzo Fuentes, Martí Riera i Thomas Salomon— no han completat la prova.