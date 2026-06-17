Pintat elogia els resultats malgrat un pressupost que «és una misèria» i apunta que a la FAE hi ha «molt relleu»

«Amb el pressupost que tenim, que és una misèria, estem per sobre d’Espanya en resultats». Així de contundent s’ha mostrat el president de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Pepi Pintat, aquesta tarda, en el marc de la Gala de l’Esquí 2025-2026. En aquest sentit, ha posat en valor tot el que està aconseguint la federació en l’àmbit esportiu tot i tenir un pressupost, segons ell, baix en comparació amb les federacions d’altres països.
Així, el president de la FAE ha destacat que el país té «molt relleu» de cara a les futures generacions, tot i que ha advertit que el fet que els esportistes puguin arribar tan lluny com sigui possible dependrà d’aquest pressupost. «Cada vegada ens costen més els viatges, el carburant ha pujat, la neu cada cop està més lluny i hem de viatjar més», ha explicat.
«Cada vegada ens costen més els viatges, el carburant ha pujat, la neu cada cop està més lluny i hem de viatjar més» – Pepi Pintat
En aquest context, Pintat ha deixat clar que «ja demanem» més ajudes a l’Executiu, tot i que ha apuntat que tampoc «volem pressionar gaire el Govern». Cal recordar que enguany el Ministeri d’Esports ha destinat 670.833,33 euros a la FAE en la partida del 2026, sent aquesta la federació esportiva més beneficiada del país. Igualment, Pintat ha indicat que la major part del pressupost de l’ens prové dels privats que, malgrat no rebre «cap benefici fiscal […] ho fan perquè és l’esport nacional del país», ha defensat.
«Això és el que vull per poder guanyar els Mundials i plegar d’una vegada»
D’altra banda, Pintat ha reiterat que abans de deixar el càrrec vol que Andorra aculli per primera vegada uns Campionats del Món d’esquí alpí. «Això és el que vull per poder guanyar els Mundials i plegar d’una vegada», ha esmentat. En aquesta línia, cal recordar que el vicepresident de la FAE, Patrick Toussaint, ha estat elegit recentment com a membre del Consell de la Federació Internacional d’Esquí i Snowboard (FIS).
«Vaig ajudar molt perquè el Patrick guanyés. Vaig estar tres dies batallant i vaig tornar que gairebé no podia ni parlar», ha remarcat. De fet, el mateix dia que es va nomenar Toussaint, també va haver-hi relleu en la presidència de la FIS, sent Alexander Ospelt el nou president, amb qui Pintat afirma tenir «molt bona relació». Així, ara «caldrà esperar i veure què passa […] Jo no puc fer més», ha comentat.
Pel que fa a la gala, aquesta ha reunit esportistes, clubs, institucions i patrocinadors per reconèixer els resultats i la feina desenvolupada durant la temporada. Durant la cerimònia s’han lliurat els diferents premis de les competicions nacionals i de les copes de promoció, així com els guardons dels Campionats d’Andorra de disciplines com el fons, l’estil lliure, el freeride i el surf de neu.
L’acte també ha tingut un marcat component emotiu amb el record a Gabriela Andrade, entrenadora vinculada al món de l’esquí andorrà que va morir fa unes setmanes
L’acte també ha tingut un marcat component emotiu amb el record a Gabriela Andrade, entrenadora vinculada al món de l’esquí andorrà que va morir fa unes setmanes, i amb l’homenatge a l’esquiador de l’equip nacional d’alpí Àlex Rius, qui s’ha retirat al final de la temporada passada.
En l’obertura de la gala, el secretari general de la FAE, Lluís Ruiz, ha agraït la tasca dels clubs, esportistes, famílies, institucions i patrocinadors que contribueixen al desenvolupament de l’esquí andorrà. «Encoratjar els nens que continuïn i els pares perquè sabem l’esforç que representa», ha recalcat. A més, ha elogiat els grans resultats de l’esquí andorrà en les diferents competicions, valorant el creixement de la federació des que ell ocupa el càrrec ara fa vuit anys.