Ni la UE Santa Coloma ni el Ranger’s han presentat, ara com ara, els extractes que els demana Comitè de Competició

Ni la UE Santa Coloma ni el Ranger’s han presentat encara, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, els extractes bancaris que els ha demanat el Comitè de Competició per demostrar que no mantenen deutes i, així, competir el curs vinent a la Lliga Multisegur Assegurances. Si bé ambdós clubs asseguren tenir-ho tot en regla i enllestit, tenen fins a la nit de dijous −no d’aquest dimarts, com ha informat algun mitjà del país− per tramitar aquest segon procés després de no rebre el vistiplau a l’estudi financer entregat inicialment.
Cal recordar que l’expedient que se’ls ha obert assenyala sis dies hàbils per presentar els documents requerits, els quals tal com va avançar aquesta casa es tracten dels extractes bancaris. Aquesta mesura arriba després de saber-se −i haver demostrat− que totes dues entitats mantenien diversos deutes, principalment amb la plantilla, però també amb la parapública i inclús amb proveïdors i establiments, motiu pel qual no van rebre la llicència UEFA.
En aquest sentit, un cop finalitzada la temporada, almenys un dels dos clubs afectats va entregar als jugadors un símil de pagarés per assegurar-los que més aviat que tard rebrien els diners que els mancaven. Aquesta mesura, però, ni de bon tros ha estat vàlida per al Comitè de Competició, d’aquí que els hagi demanat rebre tots els documents financers que demostrin els detalls dels moviments que, sens dubte, validin o no la liquidació dels impagaments.