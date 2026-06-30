Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Partit d'enguany entre la UE Santa Coloma i el Ranger's. | FAF / Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol nacional

Ni la UE Santa Coloma ni el Ranger’s han presentat, ara com ara, els extractes que els demana Comitè de Competició

Ambdós clubs asseguren tenir-ho tot en regla i enllestit, però el termini per demostrar que no mantenen deutes és fins a la nit d'aquest dijous

Ni la UE Santa Coloma ni el Ranger’s han presentat encara, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, els extractes bancaris que els ha demanat el Comitè de Competició per demostrar que no mantenen deutes i, així, competir el curs vinent a la Lliga Multisegur Assegurances. Si bé ambdós clubs asseguren tenir-ho tot en regla i enllestit, tenen fins a la nit de dijous −no d’aquest dimarts, com ha informat algun mitjà del país− per tramitar aquest segon procés després de no rebre el vistiplau a l’estudi financer entregat inicialment.

Cal recordar que l’expedient que se’ls ha obert assenyala sis dies hàbils per presentar els documents requerits, els quals tal com va avançar aquesta casa es tracten dels extractes bancaris. Aquesta mesura arriba després de saber-se −i haver demostrat− que totes dues entitats mantenien diversos deutes, principalment amb la plantilla, però també amb la parapública i inclús amb proveïdors i establiments, motiu pel qual no van rebre la llicència UEFA.

En aquest sentit, un cop finalitzada la temporada, almenys un dels dos clubs afectats va entregar als jugadors un símil de pagarés per assegurar-los que més aviat que tard rebrien els diners que els mancaven. Aquesta mesura, però, ni de bon tros ha estat vàlida per al Comitè de Competició, d’aquí que els hagi demanat rebre tots els documents financers que demostrin els detalls dels moviments que, sens dubte, validin o no la liquidació dels impagaments.

El Comitè de Competició demana a la UE i el Ranger’s els extractes bancaris per demostrar que no tenen deutes

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Escalé denuncia que els girs de Govern generen «incertesa» i posa d’exemple l’anunci sobre la revisió del salari mínim
Montaner defensa controlar la immigració apel·lant als drets de les dones: «Veiem dones tapades al carrer»
Els socialdemòcrates assenyalen que és important preguntar-se sobre la riquessa generada i qui se’n beneficia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra s’acomiada dels cedits tot i que continua treballant en el retorn d’Owono i Jastin per al curs vinent
  • Esports
Rodrigo Piloto, Marina Fernández i Felip Ortiz, els grans protagonistes de la Nit del Futbol de la temporada 2025-26
  • Esports
Cande Moreno preveu tornar a la neu a l’octubre mentre l’evolució és favorable: «Ara ja em sento més esportista»
Entrevistes esportives
Miguel Silvestre
Ciclista
Luismi Pinilla
Àrbitre
Marc Pujol
Exfutbolista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu