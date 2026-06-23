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  • Naira Liñán, amb la medalla de subcampiona. | Andorra Taekwondo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Taekwondo

Naiara Liñán clou l’Open de Bòsnia G1 amb una segona posició després de vèncer a Finlàndia, Bolívia i Croàcia

A la final es veu les cares davant Koutroumpi, a qui domina tot i que una rigorosa amonestació arbitral d’últim moment li acaba negant l'or

Naiara Liñán continua sumant grans actuacions, i aquesta vegada s’ha endut la medalla de plata de l’Open de Bòsnia G1 en categoria -49 quilograms, prova en la qual sortia per primera vegada com a número u del rànquing i va estar acompanyada per Pedro Cardona. El seu camí va començar imposant-se a la representant finlandesa Enna Luiro per després, als quarts de final, fer el mateix amb la boliviana Jireh Hurtado.

Ja a la semifinal, la tricolor es va desfer de la croata Sofija Hinić. A la final es va veure les cares davant la grega Kalliopi Koutroumpi, a qui va dominar. Però, una rigorosa amonestació arbitral d’últim moment, segons indiquen des d’Andorra Taekwondo, li va negar l’or. La seva pròxima competició seran els Jocs del Mediterrani.

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