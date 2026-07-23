Mònica Doria queda fora de la final de caiac del Mundial d’Oklahoma després d’assolir la 16a plaça a la semifinal

La lluita per les medalles al Mundial d’Oklahoma haurà d’esperar. Mònica Doria ha quedat fora de la final de caiac després de ser 16a a la semifinal, quedant així fora de les 12 primeres posicions que donaven accés a la darrera ronda d’aquesta nit. La palista andorrana ha signat un temps global de 101.13 que l’ha deixat a 4.78 de la més ràpida, la xinesa Li Shiting, i a només un segon i mig de la 12a posició que ha marcat Zuzana Pankova.
Demà, torn per a la canoa
La tricolor haurà d’afrontar aquest divendres la semifinal i la final de canoa, la darrera possibilitat d’accedir a la lluita pels metalls i a la qual arriba després d’haver marcat el segon millor temps de la classificatòria.