Mònica Doria, campiona d’Europa de canoa, accedeix amb comoditat a la semifinal de la modalitat al Mundial

Mònica Doria no ha fallat aquest dimecres a Oklahoma i s’ha classificat amb autoritat a la semifinal de canoa del Mundial d’Oklahoma. En aquest sentit, la campiona d’Europa de la modalitat, ha tancat la classificatòria en segona posició.
Si bé s’ha mantingut a poc més d’un segon i mig de la francesa Marjorie Delassus, la més ràpida de l’eliminatòria, durant els dos primers parcials, la tricolor ha canviat de ritme en el tram final del recorregut i, en el tercer punt de control, s’ha situat a només 0.02 segons de la primera posició. Finalment, ha aturat el cronòmetre en 93.48 segons, a 0.29 de la gal·la.
Demà, semifinal i final de caiac
Després de l’eliminació en caiac cross, la palista de la FACC ha tornat a demostrar la seva regularitat classificant-se amb solvència tant en caiac com en canoa. Aquest dijous, l’andorrana afrontarà la semifinal de caiac a partir de les 17.56 hores amb l’objectiu d’aconseguir una plaça entre les 12 millors per accedir a la final, prevista per a les 21.06 hores.