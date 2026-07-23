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  • Alguns dels membres de la junta, ahir. | FAE
El Periòdic d'Andorra
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Esquí

Josep ‘Pepi’ Pintat continuarà quatre anys més com a president de la FAE amb una junta directiva renovada i paritària

El pressupost de la federació d'esquí es veu incrementat un 5,4% respecte a l’any anterior i s'enfila fins als gairebé 3,6 milions d'euros

Sent la seva l’única candidatura presentada, ahir, les eleccions a la Junta Directiva de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) van validar la continuïtat de Josep ‘Pepi’ Pintat com a president. El mandatari dirigirà la FAE en aquest nou cicle de quatre anys amb alguns canvis que van dirigits a assolir la paritat entre homes i dones. El vicepresident serà Antoni Crespo, la secretària serà Núria Vila, el càrrec de tresorer continuarà a les mans de Ventura Vidal i com a vocals hi seran Elisabet Perez, Laura Orgué i Nicolas Rimbert.

Són Vila i Perez les noves incorporacions, com a secretària i vocal, respectivament. Patrick Toussaint deixa la junta, però continua com a representant federatiu al Consell de la Federació Internacional (FIS). També la deixen Lluís Ruiz, qui fins al moment era el secretari, i els ja exvocals Jordi Argemí i Josep Farré.

D’altra banda, durant la sessió es va aprovar el pressupost 2026, amb un augment del 5,4% respecte a l’any anterior, la qual cosa suposa una quantitat de 3.585.000 euros.

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