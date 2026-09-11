Mònica Doria es penja el bronze al caiac de la Seu d’Urgell i suma així la seva setena medalla en una Copa del Món

Mònica Doria ha tornat a pujar al podi en una Copa del Món. La palista ha aconseguit aquesta tarda el bronze en caiac a la Seu d’Urgell després d’una jornada en què ha arribat a la final amb el millor registre de les semifinals. Amb aquest resultat, a més, ja acumula set medalles en proves de Copa del Món al llarg de la seva carrera.
La jornada ha començat amb una 11a posició a les eliminatòries, amb un temps de 101.14 segons, inclosa una penalització de dos segons, un registre suficient per avançar a una semifinal en què l’andorrana ha fet un salt endavant important. En aquest sentit, Doria ha signat una baixada pràcticament perfecta i ha aturat el cronòmetre en 94.93 segons sense penalitzacions, temps que li ha permès acabar en primera posició per davant de Jessica Fox i Marjorie Delassus.
«M’encantaria poder pujar una mica més aquest llistó. Sé que és superdifícil, que aquí tothom va molt fort, però estic convençuda que treballant una mica més arribarem» – Mònica Doria
A la final, la tricolor ha tornat a situar-se entre les millors. Així, ha completat el recorregut en 96.44 segons després de sumar dos segons de penalització a la porta 16 i ha acabat en tercera posició, a 2.67 segons de la victòria. L’or ha estat per a l’australiana Fox, amb 93.77 segons, mentre que la francesa Camille Prigent s’ha endut la plata amb un registre de 94.49.
«Sabia que aquesta semifinal aniria caríssima, amb els noms que hi havia a la llista i com era el circuit. Sabia que totes aquestes noies anirien a per totes i jo també volia lluitar per les medalles», ha explicat Doria després de la prova. La piragüista, però, no ha amagat que vol continuar pujant esglaons. «M’encantaria poder pujar una mica més aquest llistó. Sé que és superdifícil, que aquí tothom va molt fort, però estic convençuda que treballant una mica més arribarem», ha assenyalat.
Checa i Perelegre completen el dia
La jornada també ha comptat amb la participació de Nil Checa i Ona Perelegre. El primer ha finalitzat 41è en les eliminatòries masculines amb un temps de 95.02 segons, inclosa una penalització de dos segons. Per la seva banda, Perelegre ha acabat 53a en categoria femenina amb un registre de 145.91 segons i quatre segons de penalització, completant així la participació andorrana en la jornada de caiac.