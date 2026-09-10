Doria, Checa i Perelegre superen la contrarellotge i passen a les rondes de diumenge de la Copa del Món de la Seu

Gran jornada per al piragüisme andorrà en l’estrena de la Copa del Món de la Seu d’Urgell. Mònica Doria, Nil Checa i Ona Perelegre han aconseguit la classificació per a les rondes de caiac cross de diumenge, completant un ple tricolor en la primera jornada de competició al Parc Olímpic del Segre. En categoria femenina, Doria ha finalitzat en 11a posició després d’aturar el cronòmetre en 53.51 segons, quedant-se a 3.27 segons de la francesa Marjorie Delassus, qui ha marcat el millor registre.
La jornada també ha estat especialment significativa per a Perelegre, qui amb només 16 anys ha viscut el seu debut en una Copa del Món absoluta. La jove palista ha completat la seva baixada en 62.11 segons, resultat que l’ha situat en 41è lloc i li ha permès classificar-se també per a les rondes de diumenge. Perelegre ha valorat positivament la seva primera experiència entre l’elit, tot i una petita dificultat en la part final del recorregut: «He baixat amb moltíssimes ganes, i tot i que al final m’he enganxat una mica, ho he aconseguit arreglar».
En categoria masculina, Checa ha completat el ple pirenaic. Ha signat un registre de 49.37 segons, a 2.94 del millor temps, el qual l’ha situat en 22a plaça i li ha donat també l’accés a les rondes de caiac cross de diumenge. La competició continuarà aquest divendres amb l’estrena del caiac eslàlom. Les eliminatòries masculines començaran a les 09.36 hores, mentre que les femenines arrencaran a les 11.12 hores. A la tarda es disputaran les semifinals i les finals.