Kassius Robertson aterra al MoraBanc amb ambició: «Treballem molt dur i tenim un grup amb molt bon caràcter»

Kassius Robertson ha aterrat al MoraBanc Andorra amb la voluntat d’esdevenir una peça important en el nou projecte tricolor. El canadenc, presentat aquest divendres al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, ha destacat les bones sensacions que li està transmetent la pretemporada i la construcció del nou grup, incidint que «treballem molt dur cada dia». «Tenim un grup amb molt bon caràcter i ens estem coneixent com a jugadors, com a companys i també com a persones», ha afegit. Es tracta, en tot cas, d’un perfil en el qual el director esportiu tricolor, Jordi Ardèvol, té dipositades moltes expectatives: «Si sumes el seu talent, es converteix en un referent per a nosaltres i en un exemple per a tots».
Precisament, Ardèvol ha comentat que la incorporació de Robertson va ser una decisió «claríssima» quan el club va tenir l’oportunitat de fitxar-lo. Més enllà de la seva capacitat anotadora, el director esportiu ha volgut posar en valor altres facetes de l’escorta: «És un referent anotador, però és bastant més que això. Ha estat infravalorat com a passador, és un gran creador i també fa un esforç defensiu que moltes vegades no es valora prou». També n’ha destacat el caràcter competitiu i la cultura de treball, assegurant que «no entén d’amistosos ni d’entrenaments» i definint-lo com «un addicte al treball».
Robertson també ha aprofitat la presentació per mostrar la seva voluntat d’integrar-se al Principat, iniciant la intervenció en català: «Bon dia i, primer de tot, gràcies per la rebuda. Estic molt content de formar part d’aquest club i del país». El jugador ha qualificat d'»increïbles» les primeres setmanes a Andorra i ha assegurat que la seva adaptació ha estat senzilla perquè «des del primer moment, tot estava preparat». A més, ha expressat les ganes de conèixer la història del país, els aficionats i la comunitat del bàsquet andorrà.