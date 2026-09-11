Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Kassius Robertson, presentat aquest migdia al CTEO. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - Lliga Endesa

Kassius Robertson aterra al MoraBanc amb ambició: «Treballem molt dur i tenim un grup amb molt bon caràcter»

Ardèvol destaca la capacitat anotadora, la creació de joc i el caràcter competitiu del canadenc, a qui considera "un referent" per al nou projecte

Kassius Robertson ha aterrat al MoraBanc Andorra amb la voluntat d’esdevenir una peça important en el nou projecte tricolor. El canadenc, presentat aquest divendres al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, ha destacat les bones sensacions que li està transmetent la pretemporada i la construcció del nou grup, incidint que «treballem molt dur cada dia». «Tenim un grup amb molt bon caràcter i ens estem coneixent com a jugadors, com a companys i també com a persones», ha afegit. Es tracta, en tot cas, d’un perfil en el qual el director esportiu tricolor, Jordi Ardèvol, té dipositades moltes expectatives: «Si sumes el seu talent, es converteix en un referent per a nosaltres i en un exemple per a tots».

La renovació del pavelló Toni Martí comptarà amb una inversió de fins a 400.000 euros i prioritat en el parquet

Llegir

Precisament, Ardèvol ha comentat que la incorporació de Robertson va ser una decisió «claríssima» quan el club va tenir l’oportunitat de fitxar-lo. Més enllà de la seva capacitat anotadora, el director esportiu ha volgut posar en valor altres facetes de l’escorta: «És un referent anotador, però és bastant més que això. Ha estat infravalorat com a passador, és un gran creador i també fa un esforç defensiu que moltes vegades no es valora prou». També n’ha destacat el caràcter competitiu i la cultura de treball, assegurant que «no entén d’amistosos ni d’entrenaments» i definint-lo com «un addicte al treball».

Robertson també ha aprofitat la presentació per mostrar la seva voluntat d’integrar-se al Principat, iniciant la intervenció en català: «Bon dia i, primer de tot, gràcies per la rebuda. Estic molt content de formar part d’aquest club i del país». El jugador ha qualificat d'»increïbles» les primeres setmanes a Andorra i ha assegurat que la seva adaptació ha estat senzilla perquè «des del primer moment, tot estava preparat». A més, ha expressat les ganes de conèixer la història del país, els aficionats i la comunitat del bàsquet andorrà.

Comparteix
Notícies relacionades
La cooperació internacional permet localitzar al Principat vuit persones buscades per altres països des del 2023
Els bombers decideixen deixar de fer hores extres i formacions externes davant la manca d’avenços amb Govern
La Unió Sindical abandona el Pacte d’Estat en considerar que el referèndum no arribarà abans de les eleccions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 06/09/2026
  • 20:00
  • Estadi Nacional

Penya Encarnada

1

Atlètic Escaldes

1

  • 06/09/2026
  • 17:00
  • Estadi Nacional

Sporting Escaldes

1

FC Ordino

2

  • 06/09/2026
  • 14:00
  • Estadi Nacional

Casa de Portugal

1

Ranger's

1

  • 06/09/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Esperança

2

Inter Escaldes

2

  • 05/09/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

Carroi

0

FC Santa Coloma

3

Notícies relacionades
  • Esports
Mònica Doria es penja el bronze al caiac de la Seu d’Urgell i suma així la seva setena medalla en una Copa del Món
  • Esports
Manso vol trencar la dinàmica negativa de l’FC Andorra: «Tant de bo puguem donar-li la volta a aquests tres partits»
  • Esports
La renovació del pavelló Toni Martí comptarà amb una inversió de fins a 400.000 euros i prioritat en el parquet
Entrevistes esportives
Felip Ortiz
Entrenador de l’Inter d’Escaldes
Charles Ojalvo
Subdirector general d’Unipublic
Naiara Liñán
Taekwondista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu