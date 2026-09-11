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  • El canvi de parquet que es va fer per acollir la 'Main Round' del futbol sala. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Esports
Infraestructures

La renovació del pavelló Toni Martí comptarà amb una inversió de fins a 400.000 euros i prioritat en el parquet

El president del club tricolor, Gorka Aixàs, agraeix les inversions de l'Executiu i posa en valor les instal·lacions amb les quals disposa l’equip

Govern invertirà fins a 400.000 euros en la renovació del pavelló Toni Martí. Entre les actuacions que s’hi faran destaca la substitució del parquet, la qual la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, considera “molt necessària”. En aquest sentit, ha recalcat que cada any es duen a terme inversions destinades a millorar les instal·lacions: «Hem prioritzat el parquet i, quan puguem, quan la temporada ens ho permeti, el canviarem, ja que, de fet, és molt necessari per a la pràctica del nostre esport«.

El suport de l’Executiu al MoraBanc Andorra també es tradueix en una subvenció d’1.150.000 euros. Per la seva part, el president del club tricolor, Gorka Aixàs, ha agraït les inversions i ha posat en valor les instal·lacions amb les quals disposa l’equip. Així mateix, ha expressat que aquestes inversions permeten al conjunt entrenar en bones condicions: «En aquest sentit, som un lloc totalment privilegiat i, per tant, estem molt contents de poder treballar en les condicions en què treballem», ha afirmat.

El MoraBanc Andorra planta novament cara al Barça però cau en el segon duel i s’acomiada de la Lliga Catalana (88-84)

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