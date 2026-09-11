Manso vol trencar la dinàmica negativa de l’FC Andorra: «Tant de bo puguem donar-li la volta a aquests tres partits»

L’FC Andorra vol posar fi demà a la dinàmica de tres derrotes consecutives davant la Reial Societat B (14.00 hores) i Carles Manso confia que les bones sensacions mostrades en diversos trams dels darrers partits es puguin transformar finalment en punts. El tècnic tricolor ha defensat així que l’equip «va en una bona línia» i que està generant «moltíssimes ocasions de gol», tot i reconèixer que cal millorar en la gestió de determinats moments dels duels. «És evident que hem de millorar molt», ha admès Manso, qui considera que el seu és encara «un conjunt en construcció» i espera que demà pugui capgirar la situació amb una victòria a casa.
El català ha insistit en roda de premsa que el problema no respon tant a una qüestió d’actitud individual com a la capacitat de mantenir el nivell durant els 90 minuts. Doncs, ha recordat que en aquesta categoria «tots els equips són molt bons i tenen molta qualitat», i que qualsevol baixada d’intensitat acaba passant factura. En aquest sentit, ha mencionat que la victòria inicial contra el Ceuta va generar unes expectatives que l’equip ha de saber gestionar amb naturalitat, especialment després de la derrota davant el Celta i del partit de Valladolid.
«És evident que hem de millorar molt», admet l’entrenador, qui considera que el seu és encara «un conjunt en construcció»
En tot cas, davant hi haurà un Sanse que Manso defineix com un conjunt «amb molta energia», molt jove i amb futbolistes de qualitat i velocitat en atac. Precisament, les transicions seran un dels principals aspectes que l’FC Andorra haurà de controlar, segons el míster, qui espera que el filial basc pugui generar perill en aquest tipus de situacions. L’objectiu tricolor serà, així, mantenir-se ben ordenat quan tingui la pilota i recuperar-la ràpidament per evitar que el rival pugui explotar els seus punts forts.
En darrer lloc, Manso també ha destacat el pas endavant dels capitans i dels futbolistes amb més pes dins del vestidor durant una setmana en què l’equip ha fet autocrítica. L’entrenador ha comentat que aquests jugadors han assumit un paper de lideratge per ajudar a donar «equilibri» als moments en què les coses no surtin com l’equip vol. Tot plegat, en un conjunt que, segons Manso, hauria d’acumular més punts dels que té actualment si es tenen en compte les ocasions generades i el joc mostrat.