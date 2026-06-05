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  • Mònica Doria, l'any passat a Praga. | FACC
El Periòdic d'Andorra
Piragüisme

Mònica Doria enceta el curs quedant-se fora de la final de la modalitat de caiac de Praga, la segona cita de Copa del Món

La palista tricolor debuta aquesta temporada amb una 17a posició després d'una baixada amb dos tocs que la deixen a 10.13" de la més ràpida

Mònica Doria ha començat la temporada en Copa del Món amb un top20. La palista tricolor ha debutat aquest curs després de saltar-se la primera prova del calendari a Tacen per optimitzar esforços de cara a les cites que computen per a la classificació olímpica. Així, s’ha estrenat en la modalitat de caiac a Praga amb una 17a posició després d’una baixada amb dos tocs que l’han deixat a 10.13″ de la més ràpida a les classificatòries.

Tot i quedar fora de les finals en caiac, Doria continua el seu camí a la Copa del Món de Praga. En aquest sentit, demà serà el torn per a la canoa, en què continuarà en el procés d’adaptació i agafant ritme de competició, mentre que diumenge serà el del caiac cross.

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