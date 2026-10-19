El nou reglament de les SAOE fixa més controls sobre l’accionariat i obliga a garantir la protecció de les entitats

El Govern ha presentat aquest dilluns el nou Reglament de les societats anònimes amb objecte esportiu (SAOE), una normativa que estableix els procediments per constituir aquestes entitats i reforça els mecanismes de control econòmic i accionarial. Durant la roda de premsa, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha mencionat que l’objectiu és facilitar la professionalització dels primers equips sense perjudicar els clubs esportius sense ànim de lucre, especialment pel que fa a la formació de joves. Així, el text, aprovat el passat 14 d’octubre, desenvolupa la modificació de la Llei de l’esport del 2025, la qual va ampliar aquesta possibilitat als clubs que competeixen en l’àmbit nacional, més enllà dels que participen en competicions estrangeres.
Pel que fa al detall del procediment, la constitució d’una SAOE requerirà l’aprovació per majoria absoluta de l’assemblea del club, la presentació d’una memòria i un conveni amb el projecte d’estatuts, així com la validació de la Secretaria d’Estat d’Esports, la qual prèviament haurà de sol·licitar un informe a la federació corresponent. Val a dir que els associats tindran preferència per adquirir accions i el club podrà disposar d’un màxim del 10% del capital de la nova societat. Pel que fa als requisits econòmics, es manté el mínim legal de 60.000 euros establert per a les societats anònimes, al qual caldrà afegir, si escau, les quantitats necessàries per cobrir el patrimoni net negatiu del club i evitar que la societat neixi amb desequilibris financers.
Un dels principals aspectes del reglament és el reforç de la transparència en l’accionariat. Segons ha detallat el cap d’àrea d’Entitats Esportives i Esports d’Alt Rendiment, Kevin Poulet, les operacions que arribin al 25% del capital requeriran una comunicació prèvia al ministeri i a la federació, mentre que les transmissions superiors al 10% també hauran de ser notificades. A banda, les societats disposaran de tres mesos per comunicar modificacions estatutàries i hauran de presentar una declaració anual dels beneficiaris efectius. A més, s’estableixen incompatibilitats entre administradors d’entitats d’una mateixa competició i limitacions a la participació accionarial simultània en diferents SAOE, tot plegat amb la finalitat de preservar la integritat esportiva.
Les operacions que arribin al 25% del capital requeriran una comunicació prèvia al ministeri i a la federació
La separació del primer equip tampoc comportarà, evidentment, la desaparició del club d’origen, el qual continuarà desenvolupant l’activitat de base. En relació amb això, el conveni entre totes dues entitats haurà de regular aspectes com la conservació del nom, l’escut i els colors, l’ús de les instal·lacions, les aportacions econòmiques i l’accés recíproc a la informació financera. Cabanes ha defensat que aquesta diferenciació permetrà que els primers equips desenvolupin una activitat professional o semiprofessional, mentre els clubs mantenen la seva funció formativa.
Pel que fa a la situació actual del futbol nacional, el secretari d’Estat ha confirmat que sis dels 10 conjunts de la Lliga Multisegur Assegurances ja estan constituïts com a SAOE, mentre que els quatre restants hauran de completar la transformació per exigència del reglament financer de la Federació Andorrana de Futbol (FAF). Dels sis que ja han fet el pas, tres s’ajusten a les noves disposicions, mentre que la situació dels altres tres s’haurà d’estudiar individualment, especialment pel que fa a la seva estructura accionarial. Amb tot, les societats ja constituïdes disposaran de cinc anys per adaptar-se als nous requisits. «La idea no és fiscalitzar, la idea és ajudar els clubs», ha remarcat el mandatari, a la vegada insistint que la voluntat és acompanyar les entitats en aquest procés.
MoraBanc i FC Andorra
La normativa també serà aplicable al MoraBanc Andorra i a l’FC Andorra, constituïts com a societats sota la legislació anterior. En aquests casos, Cabanes ha assenyalat que caldrà analitzar-ne la situació concreta i revisar especialment com es treballa l’esport de base. Quant a la possibilitat que altres disciplines adoptin aquesta fórmula, ha afirmat que «tot dependrà del nivell dels equips», i ha apuntat que esports com el rugbi o el voleibol podrien arribar a plantejar-s’ho si assoleixen un grau de professionalització suficient. Finalment, davant la situació dels clubs que perdin la categoria, ha considerat més coherent mantenir l’estructura societària per garantir-ne l’estabilitat, sense descartar futures adaptacions del reglament si apareixen dificultats econòmiques que ho justifiquin.