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  • El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, durant la roda de premsa. | SFGA/JAViladot
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol nacional

Esports reconeix haver sentit parlar d’irregularitats al futbol nacional, però assegura que no té proves per actuar

Cabanes afirma que la FAF tampoc ha pogut acreditar les presumptes operacions i confia que el nou reglament de les SAOE ajudi a posar ordre

El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha reconegut aquest dilluns que el departament ha tingut coneixement de comentaris sobre possibles pràctiques irregulars en el futbol nacional, especialment relacionades amb presumptes patrocinis que podrien encobrir altres operacions econòmiques. Ha estat durant la presentació del nou Reglament de les societats anònimes amb objecte esportiu (SAOE) quan, preguntat per aquestes situacions, ha admès que «se n’ha sentit parlar», però ha insistit que no disposen de proves que permetin acreditar els fets i emprendre accions.

En aquest sentit, el mandatari ha comentat que cada vegada que han sorgit informacions d’aquesta naturalesa s’han mantingut converses amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per contrastar-les. Tanmateix, segons ha traslladat, l’organisme federatiu tampoc disposa d’evidències que acreditin les presumptes operacions. «Ells no tenen cap prova física que hi ha hagut una transferència, si l’hi podem dir així. Per tant, no es pot actuar com a tal», ha manifestat. Tot i aquesta manca de proves, Cabanes ha reconegut que el nou marc normatiu també ha de contribuir a posar ordre en el funcionament dels clubs, més enllà del seu objectiu principal de facilitar-ne la professionalització. «Evidentment també aprofitem i fiquem un cert ordre en tot això», ha apuntat.

«Ells [la FAF] no tenen cap prova física que hi ha hagut una transferència, si l’hi podem dir així. Per tant, no es pot actuar com a tal» – Alain Cabanes

La qüestió dels impagaments també ha estat abordada durant la compareixença, arran dels deutes pendents de la UE Santa Coloma amb jugadors de la temporada passada. Sobre aquest assumpte, Cabanes ha subratllat que la Secretaria d’Estat ha mantingut diverses reunions amb l’Associació de Futbolistes d’Andorra (AFA) i ha participat en converses i mediacions per abordar les problemàtiques del futbol nacional. Així mateix, ha recordat que els deutes amb els jugadors estan regulats pel reglament financer de la FAF, organisme que té competència directa sobre aquesta matèria i que ha anat introduint millores en la normativa.

Davant d’aquest escenari, el secretari d’Estat ha defensat que la combinació del reglament financer federatiu i les noves exigències de les SAOE ha de permetre reforçar el funcionament econòmic i la transparència de les entitats. «Entre el reglament financer millorat i aquest reglament de SAOE, penso que les coses han d’anar molt millor», ha conclòs, reiterant que la Secretaria d’Estat mantindrà el suport a la FAF en aquelles qüestions que requereixin la seva intervenció.

El nou reglament de les SAOE fixa més controls sobre l’accionariat i obliga a garantir la protecció de les entitats

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