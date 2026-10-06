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Pol Forcada Quevedo
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Esquí alpí

Verdú afronta Sölden després de la primera pretemporada sense molèsties: «El material i el físic no són una excusa»

Arriba a l'estrena de la Copa del Món amb més confiança, satisfet amb el nou staff i volent trobar l'equilibri entre agressivitat i intel·ligència

Joan Verdú arribarà a Sölden, primera cita de la Copa del Món, amb una tranquil·litat que feia temps que no tenia abans de començar una temporada. Després de cinc setmanes de preparació sobre diferents tipus de neu i pistes, l’andorrà ha assegurat aquest matí a la seu de Creand haver fet un pas endavant tant amb el material com físicament. «Em sento molt més còmode», ha comentat sobre els esquís, un dels aspectes que més maldecaps li havia generat, mentre que físicament les sensacions són encara millors: «És la primera pretemporada que no tinc ni mal d’esquena ni mal de genoll». A més, els tests físics han estat «millors que mai», una situació que li permet ser contundent i assegurar que «el material i el físic ja no són una excusa. Vull anar per totes aquesta temporada».

Cal esmentar que la preparació també ha servit per consolidar els canvis introduïts a l’staff. En aquest sentit, Verdú ha destacat especialment l’experiència del nou entrenador, Natko Zrnčić-Dim, i la incorporació de Josh Alayrach, antic entrenador seu i una persona en qui té «molta confiança». Més enllà de l’aspecte tècnic, el balanç de la convivència durant aquestes cinc setmanes és especialment positiu. «La dinàmica de grup ha anat molt bé, molt còmodes tots, hem fet bastanta pinya», ha celebrat en aquesta línia, incidint en la importància d’aquesta sintonia dins d’un equip reduït que passarà bona part de la temporada convivint i treballant plegat.

«Ara mateix el dorsal de sortida no és l’ideal per buscar les posicions de dalt» – Joan Verdú

Amb tot, el tricolor ha evitat marcar-se una posició concreta per a l’estrena. «Ara mateix el dorsal de sortida no és l’ideal per buscar les posicions de dalt», ha reconegut. Així, l’objectiu passa primer per «traslladar a la competició el nivell mostrat durant els entrenaments», completar una actuació sòlida i començar amb bon peu un curs que guanyarà intensitat especialment a partir del desembre. Després d’una temporada anterior irregular, tampoc vol assumir riscos innecessaris: «S’ha de ser més que agressiu, s’ha de ser intel·ligent», ha remarcat.

Aquesta idea marcarà precisament l’estratègia a Sölden, una pista que Verdú coneix bé i que divideix en tres sectors molt diferenciats: una zona plana inicial, el mur central i una llarga part plana final. La clau, segons l’andorrà, estarà en gestionar amb intel·ligència el mur i, sobretot, arribar amb la màxima velocitat possible al tram final, on considera que es pot marcar la diferència. «Hi ha zones on realment pots obrir el gas ‘a tope’ i hi ha zones on has de ser un punt més intel·ligent», ha resumit. Una estratègia que, malgrat tot, no significa especular perquè «com gestionis una mica massa, no tens res a fer».

La cita austríaca tindrà enguany, a més, una altra novetat per a l’esquí andorrà amb el debut d’Íria Medina en una Copa del Món de gegant. El director tècnic de la secció d’alpí de la FAE, Roger Vidosa, ha recordat que el principal objectiu de la jove esquiadora continua sent la Copa d’Europa, en la qual es busca entrar al top30 de la general, però que els resultats aconseguits durant la preparació han convençut l’equip que pot ser competitiva a Sölden. «S’ho ha guanyat», ha remarcat Vidosa, recordant que Medina ja es troba entre les 100 millors del món. L’experiència també servirà perquè arribi amb un primer tast del màxim circuit internacional abans de la Copa del Món que es disputarà a Andorra, en la qual aspira a ser una de les representants del país.

Íria Medina debutarà a la Copa del Món de Sölden, a Àustria, després d’entrar entre les 100 millors del món en gegant

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