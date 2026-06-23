Més de 40.000 euros de dèficit per crear un projecte per ara semiprofessional: les xifres del curs del Pirineus United

Competir a la Segona Divisió nacional, la Lliga Grup Pirineu, té un cost superior al que sovint es percep des de fora. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen del balanç econòmic fet públic en un vídeo llançat a les xarxes pel president del Pirineus United, Xavi Molina, qui ha detallat les despeses i els ingressos d’aquesta recent tancada temporada. En aquest, assenyala que el club, aquest curs sent el primer amb equip sènior masculí, ha clos amb un dèficit de 42.532 euros. La xifra l’ha assumida íntegrament Molina, i podria semblar alarmant en qualsevol balanç empresarial. Tanmateix, el dirigent la presenta com el preu a pagar per posar els fonaments d’un projecte que fa només dos anys ni tan sols existia.
Els números expliquen bona part de la història, i és que el club ha gastat un total de 67.689 euros durant la temporada. La principal despesa ha correspost a l’staff, amb 37.798 euros destinats a tot l’equip de treball, tècnics i personal de suport, als quals s’afegeixen 10.530 en equipacions i material esportiu i, sobretot, una taxa extraordinària de 10.000 euros per inscriure per primera vegada un equip sènior masculí a la Federació Andorrana de Futbol (FAF) −cost d’entrada i no recurrent−. Se sumen 9.361 euros en concepte de despeses restants, repartits en diferents partides. Pel costat dels ingressos, el mandatari apunta que l’entitat ha obtingut 3.916 euros en quotes d’inscripció, aproximadament 20.000 amb un parell de patrocinadors i 291 en marxandatge. El resultat final, un forat de 42.532 euros.
Molina defensa que bona part d’aquest desequilibri respon a despeses estructurals pròpies d’un club en fase de creixement. «Aquest any hem construït l’estructura: entrenadors, equipacions, federació, base, primer equip… És la inversió de fonaments», assegura. De fet, cal apuntar que tant la taxa federativa, només el primer curs, com una part important de la despesa en material, no s’haurà de repetir amb la mateixa intensitat els cursos vinents.
Més enllà de les grans partides, el balanç també reflecteix una aposta per aspectes que van més enllà de la competició. En aquest sentit, el club ha destinat recursos a beques per a famílies amb dificultats econòmiques, àpats durant els partits, formació dels entrenadors, activitats de cohesió entre equips i fins i tot una prova pilot de transport privat per als juvenils. «Són els detalls que creen marca i, sobretot, ajuden a fidelitzar la gent perquè segueixi un any més», argumenta el president al vídeo.
Amb tot, les dades també posen de manifest una altra realitat, la dificultat de generar ingressos propis en les primeres etapes d’un projecte esportiu. Així, el mateix Molina admet que «els ingressos reals que el club ha generat per si sol aquesta temporada són una mica menys de 5.000 euros», una quantitat encara molt allunyada dels costos operatius de l’entitat. Sense subvencions públiques ni ajudes federatives durant els seus dos primers anys de vida, destaca que el Pirineus United ha depès de les aportacions del seu fundador.
Malgrat les pèrdues, el missatge del president és de llarg termini. L’objectiu per a la temporada vinent, indica, passa per assolir el punt d’equilibri financer i tancar-la sense números vermells, una fita que serviria per demostrar que els més de 42.000 euros de pèrdues registrats aquest any no han estat només una despesa, sinó la inversió inicial per consolidar un nou actor dins del futbol andorrà.