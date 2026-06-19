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  • Nieto posa punt final a una etapa iniciada l'estiu del 2021. @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
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Futbol - Mercat de fixatges

Manu Nieto marxa de l’FC Andorra després de cinc temporades, 124 partits i 28 gols amb la samarreta tricolor

Especialment recordada és la seva aportació a la temporada 2024-2025, contribuint a l'ascens amb 13 gols a la lliga i una altra diana al play-off

L’FC Andorra ha anunciat la sortida de Manu Nieto després de cinc temporades defensant la samarreta tricolor. El davanter cordovès, de 28 anys, finalitzava contracte aquest estiu i no continuarà vinculat a l’entitat després que les dues parts hagin decidit separar els seus camins.

D’aquesta manera, Nieto posa punt final a una etapa iniciada l’estiu del 2021 i es converteix en una de les baixes més destacades de l’actual projecte esportiu. Durant la seva estada al Principat, el futbolista ha disputat 124 partits oficials, ha anotat 28 gols i ha repartit vuit assistències.

El davanter de Villa del Río ha estat una peça important en alguns dels moments més rellevants de la història recent del club. Especialment recordada és la seva aportació durant la temporada 2024-2025, en què va contribuir de manera decisiva a l’ascens de l’equip amb 13 gols a la lliga i una altra diana al play-off. Més enllà de les xifres, Nieto ha estat un dels jugadors amb més continuïtat dins del vestidor tricolor durant els darrers cursos, convertint-se en una de les cares més reconeixibles de l’equip.

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