Carles Manso celebra la millor ratxa professional dels tricolor: “Estem en un punt de maduresa i solidesa a destacar”

“Parlàvem fa una mes que estàvem en aquell moment en què no acabàvem d’encertar, que ens faltava aquesta contundència a les dues àrees”. I ara, la cosa, és ben diferent. Les inicials van ser paraules de l’entrenador de l’FC Andorra, Carles Manso, després de vèncer ahir l’Sporting de Gijón per col·locar l’equip en 12a posició i deixar el descens a set punts, ara marcat per l’Osca. La victòria va ser, a més, la tercera consecutiva dels tricolor, la millor ratxa en els tres anys que porten al futbol professional.
En aquest sentit, el tècnic egarenc va celebrar que el vestidor “està en un punt de maduresa i solidesa a destacar”. “Eren coses que havíem de millorar, i tant de bo continuï així”, va afegir. Primer Saragossa, després la visita a Còrdova i ara contra els asturians. I és que, més enllà de sumar els nou punts, els pupils de Gerard Piqué també han demostrat capacitat competitiva en diferents contextos. No en va, Manso va destacar que els pirenaics encara no han assolit el seu màxim potencial “perquè és un conjunt molt jove”. “El nostre sostre no està aquí”, va reiterar, tot deixant clar que la idea de joc és “tan clara” i que no canviarà.
També va fer èmfasi en la porteria a zero, aspecte que l’FC Andorra no assolia des del triomf contra el ‘Dépor’, el que va ser el darrer duel del 2025. Ara bé, tenint en compte l’estil tricolor, no és una fita que repeteixin gaire −aquest curs només tres vegades més−. Llavors, quina tecla s’ha pres? “La perseverança i la resiliència que hem tingut quan les coses no han anat del tot bé”, va assenyalar, destacant el paper d’un Diego Alende que ha tornat a l’11 i “ens està donant moltíssim”.