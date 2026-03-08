L’FC Andorra guanya al darrer sospir davant del Sporting amb un gol ‘de sort’ de Yeray al temps afegit (1-0)

L’FC Andorra ha sumat una victòria agònica davant el Real Sporting en el partit corresponent a la jornada 29 de LaLiga Hypermotion disputat al nou Estadi de la FAF d’Encamp. En un duel molt igualat i amb poques concessions per part de cap dels dos equips, els tricolors han acabat trobant el premi en el temps afegit, quan Yeray ha desencallat el marcador amb una acció plena de fortuna que ha acabat decidint el partit.
El matx ha començat amb molta tensió sobre la gespa i amb el primer avís disciplinari ben aviat, quan el dorsal 2 del conjunt asturià ha vist la cartolina groga després d’una acció amb Le Normand. El partit ha avançat amb una dinàmica força plana, amb moltes faltes i poques ocasions clares, tot i que els tricolors han intentat portar el pes del joc. Una falta perillosa provocada per Curbelo prop de l’àrea rival ha estat una de les primeres oportunitats, però el xut de Domènech ha marxat fora.
Amb el pas dels minuts, els tricolor han anat guanyant metres i presència en camp contrari. En una acció per banda de Carrique, Alende ha intentat el xut a porteria, però la pilota ha acabat als peus de Minso, que ha rematat fregant el pal. Tot i la pressió i el domini territorial dels de Manso, el Sporting s’ha mantingut molt sòlid en defensa i ha sabut tancar espais, impedint que les aproximacions locals es traduïssin en ocasions clares.
Minso ha estat un dels homes més insistents en atac. Ha protagonitzat un potent xut que el porter cubà Cristian Joel Sánchez ha sabut aturar amb seguretat per mantenir el 0-0. La dupla formada per Domènech i el mateix Minso no ha acabat de trobar l’efectivitat necessària per modificar el marcador. El davanter ha estat constant en la pressió i en la recerca del gol, però la manca d’encert ha marcat una primera part sense gols.
El duel també ha estat marcat per la intensitat. Martí Vilà ha vist la primera groga del costat tricolor en una acció d’un contra un, mentre que Le Normand també ha estat amonestat després d’una entrada. El Sporting ha intentat aprofitar la seva velocitat per reorganitzar-se ràpidament en defensa cada vegada que perdia la pilota, dificultant les arribades clares de l’Andorra. La darrera ocasió abans del descans ha arribat en un córner rematat de cap per Alende, amb la pilota passant molt a prop del pal esquerre.
La segona part ha mantingut el mateix guió. El marcador ha continuat immòbil mentre el partit s’ha convertit en un constant anar i tornar entre les dues àrees. Els tricolors han continuat buscant el gol amb insistència, generant arribades i movent la pilota en zona ofensiva, però sense trobar la rematada definitiva. Minso ha continuat sent l’home més actiu en atac, encara que sense l’encert necessari.
Amb el pas dels minuts també han aparegut els nervis. Algunes pilotes han sortit massa forçades i sense direcció, mentre el Sporting ha optat per un joc més dur per frenar les accions locals. Gelabert ha vist la groga després d’una entrada contundent que ha deixat un jugador dels de Manso estès a la gespa. Els xuts sense direcció han estat una constant en una segona meitat marcada per la igualtat i la manca de claredat ofensiva.
Quan tot semblava encaminat cap a l’empat sense gols, el partit ha fet un gir inesperat en el temps afegit. Al minut 90+4, Le Normand ha filtrat una pilota cap a Yeray, que ha engaltat un xut molt potent. La pilota ha acabat colpejant en un jugador del Sporting i ha canviat la seva trajectòria per acabar entrant a la porteria rival, desfermant l’alegria al nou estadi d’Encamp.