L’efecte Owono: l’FC Andorra encadena dues victòries amb l’equatoguineà sota pals i deixa el descens a cinc punts

De veure’s amb l’aigua al coll fregant les posicions de descens a tenir-lo a cinc punts sent 12è. Així està la situació de l’FC Andorra, que després de guanyar un sol partit en set jornades, amb fins a tres derrotes seguides, ara encadena dos triomfs: Saragossa a casa i Còrdova al Nuevo Arcángel. En aquests, amb Jesús Owono com a guardià sota pals, i amb altres noms que han pres molt de protagonisme, també tornant a l’onze titular, com són el de Josep Cerdà, Minsu o Diego Alende.
Una de les claus en aquests duels és que els tricolor han negat per moments aquest estil que tant els caracteritza de tenir cura de la pilota des del darrere i han sabut aprofitar els serveis en llarg de l’equatoguineà. Aspecte que, a més, Carles Mano ja va destacar després de vèncer els aragonesos. “Tinc la meva manera de jugar”, va reconèixer el porter, apuntant que, com que els rivals pressionen molt amunt, “el meu desplaçament llarg ens està ajudant i podem fer mal a l’esquena”.
Aquí rau una de les importàncies de l’entrada del cedit per l’Alabès, que ha desbancat la titularitat a una de les màximes projeccions de la lliga, Áron Yaakobishvili, i suma fins ara sis partits a la Hypermotion. En els quatre primers, cal recalcar, el club pirenaic en va perdre dos –davant Leganés i Castelló– i va empatar dos més –Cadis i Osca–. Va ser en aquest període en què el conjunt dirigit als despatxos per Gerard Piqué no va signar cap victòria en 10 partits i es va saldar amb Ibai Gómez posant el càrrec a disposició del club i finalment deixant la banqueta l’endemà.
En tot cas, per al de Bata, que l’FC Andorra estigui protagonitzant aquesta remuntada i mostrant la millor versió és mèrit col·lectiu. Tant quant al joc com a la solidesa defensiva. “Estàvem fent molt bé les coses i a Còrdova vam reafirmar aquesta millora”, va esmentar, afegint que “hem fet un pas endavant i cada vegada es veu més la importància de ser un bloc i estar units […] És l’equip qui guanya”. Si bé en les dues darreres jornades el conjunt ha rebut un gol a cadascuna, Owono reconeix que competeixen amb més tranquil·litat, un aspecte que Manso ja va assenyalar després de Saragossa, celebrant que a nivell mental s’havia fet un pas important.
Com que la Segona Divisió no dona treva, el vestidor ja està mentalitzat a mantenir la dinàmica aquest diumenge rebent un sempre complicat Sporting de Gijón, novè amb set punts més. Serà la sisena vegada que tots dos es vegin les cares, amb els del Principat havent vençut només una vegada –aquest any a la primera volta van empatar a un–. Va ser el primer curs professional dels andorrans, la 2022/23, amb un 1-0 gràcies a un gol tardaner de Sinan Bakis des del punt de penal. La resta, dues derrotes i dos empats.
Límit salarial
No és cap novetat. L’FC Andorra, amb la xifra actualitzada després del mercat hivernal, ha millorat en més de 500.000 euros el marge salarial per continuar sent dels més baixos de la categoria i ha passat dels 6,46 milions als 6,98. No tenint en compte el Sanse perquè és un filial, només hi ha dos equips amb menys capacitat, el Granada –4,29 milions– i el Ceuta –6,90 milions–.