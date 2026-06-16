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  • El sorteig s'ha celebrat aquest dimarts a Nyon . | UEFA TV
Arnau Ojeda Garcia
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Futbol - Competicions europees

L’Inter s’enfrontarà al Lincoln a la Champions i l’Atlètic i el Santa Coloma ja coneixen els seus rivals a la Conference

Els d'Ortiz han estat inclosos entre els equips amb la condició de 'Lucky Loser', un mecanisme que modifica el camí dels eliminats en aquesta ronda

Els representants andorrans a les competicions europees ja coneixen els seus primers rivals de la temporada 2026-2027. El sorteig celebrat aquest dimarts a Nyon ha emparellat l‘Inter Club d’Escaldes amb el Lincoln Red Imps de Gibraltar en la primera ronda prèvia de la UEFA Champions League, mentre que l’Atlètic Club d’Escaldes i l’FC Santa Coloma s’enfrontaran al FK Mornar de Montenegro i al Penybont gal·lès, respectivament, en la primera ronda classificatòria de la Conference League.

D’aquesta manera, el campió andorrà serà el primer a entrar en acció. L’Inter disputarà el partit d’anada a Gibraltar els dies 8 o 9 de juliol i resoldrà l’eliminatòria una setmana després a l’Estadi Nacional. Els escaldencs afrontaven el sorteig sense ser caps de sèrie, però han evitat alguns dels rivals amb un coeficient més elevat del seu grup i es mesuraran a un Lincoln que arriba després de proclamar-se campió de Gibraltar.

Més enllà del rival, el conjunt entrenat per Felip Ortiz també ha rebut una notícia positiva pel que fa al recorregut europeu. L’Inter ha estat inclòs entre els equips amb la condició de ‘Lucky Loser’, un mecanisme de la UEFA que modifica el camí habitual dels eliminats en aquesta ronda. Això implica que, en cas de superar el Lincoln, continuarà el seu recorregut a la Champions League, però que si cau eliminat no passarà a la segona ronda de la Conference League, sinó directament a la tercera ronda classificatòria de la competició.

L’FC Santa Coloma es retrobarà amb un rival que ja coneix i que va eliminar l’any 2023

Pel que fa a la Conference League, l’Atlètic Club d’Escaldes tindrà una eliminatòria exigent davant el FK Mornar, subcampió de Montenegro. Els andorrans disputaran el primer partit a l’Estadi Nacional abans de viatjar als Balcans per jugar-se la classificació en el duel de tornada. Per la seva banda, el FC Santa Coloma es retrobarà amb un rival que ja coneix i que va eliminar l’any 2023. Enguany, el Penybont ha finalitzat tercer a la lliga gal·lesa.

Cal recordar que, a diferència de l’any passat, els tres representants andorrans disputaran els seus compromisos com a locals a l’Estadi Nacional mentre continuen els treballs de substitució de la gespa de l’Estadi de la FAF a Encamp.

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