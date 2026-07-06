L’Inter d’Escaldes obre demà el camí europeu dels andorrans visitant el Lincoln Red Imps gibraltarenc

L’Inter Club d’Escaldes serà l’encarregat de donar el tret de sortida a una nova campanya europea per als representants andorrans. El campió de la Lliga Multisegur Assegurances visitarà demà (18.00 hores) Gibraltar en el que serà el partit d’anada de la primera ronda classificatòria de la Champions League. Tot i haver evitat rivals de més nivell, els tricolor tindran davant un dels habituals del futbol del Vell Continent, un Lincoln Red Imps que domina el futbol gibraltarenc des de fa anys i que acumula una àmplia experiència en les fases prèvies de les competicions UEFA.
L’objectiu dels de Felip Ortiz serà marxar del territori britànic amb un resultat que els permeti decidir el passi la setmana vinent a l’Estadi Nacional (18.00 hores). En cas de no assolir-ho, cal recordar que el nou sistema de competicions europees enviarà l’equip escaldenc directament a la tercera fase de la Conference.
El rival
El Lincoln Red Imps és el gran dominador del futbol de Gibraltar. Amb 30 títols de lliga al seu palmarès, el conjunt ara dirigit per l’espanyol ‘Juanma’ Pavón és un habitual de les fases prèvies de la Champions League i de la resta de cites europees. La seva fita més recordada continua sent la victòria per 1-0 davant el Celtic escocès l’any 2016, un dels resultats més sonats de la història recent de les fases prèvies, tot i que posteriorment va acabar caient a la tornada de l’eliminatòria.