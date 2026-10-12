L’Inter d’Escaldes ja ha fet història, però encara li queda un periple a través de la Conference per continuar somiant

Hi ha moments en què el futbol deixa de ser només una qüestió de resultats per convertir-se en una història que difícilment s’oblida. I l’Inter d’Escaldes n’està a punt de viure un. Després d’un estiu en què ha anat superant eliminatòries fins a aconseguir allò que cap club andorrà havia fet abans, el conjunt de Felip Ortiz es prepara per disputar la fase de lliga de la Conference League. Una fita que, fa només uns anys, semblava reservada a equips d’altres dimensions i que ara situa el futbol nacional davant un aparador europeu sense precedents. Al vestidor, però, no hi ha lloc per deixar-se impressionar. «Hi ha més ganes que nervis», han coincidit Àlex Sánchez i Víctor Alonso, dos dels pesos pesants.
Per a Sánchez, qui acumula set temporades competint a Europa amb equips pirenaics, arribar fins aquí té un significat especial. Durant anys, superar una primera eliminatòria continental ja representava un èxit considerable, mentre que pensar en una fase principal semblava pràcticament impossible. «El que ha anat passant és que la lliga s’ha anat professionalitzant. Durant els set anys que porto aquí he anat a Europa cada any, però sempre pensaves a passar una ronda i mai havíem imaginat arribar a la fase de grups», reconeix el central, abans de definir l’actual moment com «història pura». Una sensació que comparteix Alonso, qui tampoc imaginava que aquesta fita arribaria tan aviat quan va incorporar-se a l’Inter, fa tres temporades. «Fa temps que jugo aquí i veig que cada any estem més a prop. Cada vegada venen millors jugadors, estan més preparats i la lliga va creixent. Si continuem així, crec que no serem l’únic equip que arribarà a una fase de lliga», ha assegurat el mig centre.
Ara bé, una cosa és haver aconseguit una classificació històrica i una altra ben diferent és decidir què fer-ne. I aquí apareixen dos discursos que, lluny de contradir-se, expliquen força bé l’ambició del vestidor. En aquest sentit, Sánchez prefereix no fixar-se cap objectiu concret de punts i aposta per descobrir fins on pot arribar l’equip a mesura que avanci la competició. «Podem somiar en gran i potser les coses passen. Al final és la mateixa dinàmica que fins ara: vas passant prèvies i no saps fins on arribaràs. Això no ens ha de treure l’opció de puntuar», ha apuntat. Alonso, per la seva banda, va una mica més enllà: «Intentarem classificar-nos. Sabem que és difícil, que som els novells de la competició, però anirem a guanyar cada partit, com hem fet sempre». En qualsevol cas, tots dos coincideixen que el primer pas serà demostrar que l’Inter pot plantar cara als rivals que es trobarà al davant. «El més important és competir cada partit, que cap rival ens passi per sobre, seguir el guió del míster i fer el que ens demana», afegeix el barceloní.
I és que el calendari no convida precisament a la indiferència. Getafe, Copenhaguen o Estrella Roja són alguns dels noms que esperen els blaus-i-negres en una fase que els portarà a escenaris de primer nivell. En aquest punt, Sánchez admet que veure el conjunt madrileny entre els adversaris va ser un dels moments que més el van impressionar, mentre que la perspectiva de visitar Belgrad, amb l’ambient que acostuma a envoltar la ‘Zvezda’, també desperta una il·lusió especial. «Quan vaig veure que ens tocava anar a Belgrad contra l’Estrella Roja vaig pensar que seria una bomba, un campàs, amb una afició molt intensa. Al final és un privilegi per a nosaltres poder anar-hi», ha assegurat. Tanmateix, Alonso prefereix no mirar gaire més enllà del compromís immediat i defensa que la millor manera d’afrontar el repte és preparar cada duel amb la mateixa naturalitat amb què es treballa qualsevol jornada de lliga. Una idea que, de fet, també defineix el dia a dia del vestidor, amb il·lusió però sense perdre de vista les obligacions domèstiques.
Precisament, aquesta normalitat és una de les qüestions que més reivindiquen els futbolistes quan parlen del míster. Ortiz ha construït un equip amb una identitat reconeixible i, malgrat la diferència de potencial amb bona part dels rivals europeus, no sembla disposat a abandonar-la. «Amb la nostra identitat anirem fins a la mort, perquè és el que ens ha fet arribar fins aquí. Segurament, si haguéssim jugat d’una altra manera, no hi seríem. Per això, sigui quin sigui el rival, de lliga, de Conference o de Copa, sempre anirem a buscar el partit i el resultat«, ha defensat Alonso. Sánchez comparteix aquesta visió i ha esmentat que l’entrenador lleidatà manté el mateix discurs de sempre, sense permetre que l’eufòria o el respecte excessiu condicionin la preparació. «Sempre segueix una mateixa línia, treballar sense exaltar-nos ni sentir-nos per sota del que ens pertoca. Hem de continuar tenint la pilota, intentar defensar-nos amb ella i, a partir d’aquí, competir«, ha exposat el central.
Amb tot, els escaldencs també saben que hauran d’aprofitar qualsevol detall que pugui jugar a favor seu. En aquesta línia, Alonso ha assenyalat que els matxs a casa poden convertir-se en una oportunitat per sorprendre els adversaris, especialment si l’equip és capaç d’imposar un ritme elevat des dels primers minuts. «Hem de fer el que acostumem a fer a casa: sortir a pressionar a dalt des del principi. Ells no estan acostumats a l’altura i, fins que s’hi adaptin, hem d’aprofitar aquest hàndicap per fer nostre el partit», ha dit. L’urgellenc, mentrestant, ha fet memòria de les victòries aconseguides contra rivals de més nom durant les eliminatòries prèvies com una prova que les diferències sobre el paper no sempre es traslladen al terreny de joc. A més, l’experiència de jugar en grans escenaris tampoc sembla preocupar especialment Alonso, amb passat al Sant Andreu: «Quan saltes al camp, tot el que hi ha a fora s’oblida una mica. Quan la pilota comença a rodar, ja estàs concentrat en el teu partit i deixes d’escoltar l’ambient».
Més enllà del que passi sobre la gespa, però, tots dos futbolistes són conscients que aquesta aventura pot tenir conseqüències que vagin molt més enllà de l’Inter d’Escaldes. Sánchez considera que la classificació pot convertir-se en un atractiu per a nous jugadors i inversions, mentre que Alonso ha subratllat que, des que van aconseguir el bitllet europeu, ha rebut missatges de persones sorpreses pel nivell que ha assolit el futbol andorrà. «Des que ens vam classificar m’ha parlat molta gent que no s’ho esperava, i jo els dic que aquí hi ha molt nivell. La lliga no la veu tanta gent, però últimament estem fent passos endavant i, si continuem potenciant-la, tindrà més visibilitat», ha reivindicat.
En relació, Sánchez també veu aquesta classificació com un punt de partida per a la resta de clubs del país: «Nosaltres hem fet una mica el tret de sortida perquè altres equips també agafin la motivació i la dinàmica per poder somiar amb això». I és que l’Inter ja ha aconseguit obrir una porta que semblava tancada per al futbol andorrà. Ara només falta descobrir fins on és capaç d’arribar un equip que, després d’haver après a somiar, no té cap intenció de despertar-se abans d’hora.