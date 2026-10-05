Un grup inversor francès s’interessa per l’FC Santa Coloma, des del qual no es tanca la porta a una possible venda

Ja no és només la competitivitat. La classificació històrica de l’Inter d’Escaldes a la lligueta de la Conference League, la quarta plaça europea que es decidirà amb un play-off i la introducció del Football Video Support (FVS), entre altres, han posat el futbol andorrà a la primera línia de l’aparador europeu. En aquest sentit, EL PERIÒDIC ha pogut saber que un grup inversor francès ha posat l’ullet en l’FC Santa Coloma, conjunt que vol adquirir en la seva totalitat i des del qual no es veu amb mals ulls l’operació.
Si bé la xifra no ha transcendit, tot apunta que les negociacions estan per arribar a bon port i clouran amb un dels actuals propietaris, Víctor Vázquez, d’entrenador. De fet, és el càrrec que ja ocupa actualment l’exjugador, entre altres, del Barça, el Bruges belga, el Toronto canadenc o Los Angeles Galaxy estatunidenc. Cal recordar que el barceloní va aterrar al conjunt colomenc l’estiu del 2024, i quan la llavors propietat va decidir plegar, va agafar la direcció amb Dani Toribio.
I en aquest cas, es pot parlar de compra? Doncs sí, ja que l’FC Santa Coloma funciona sota la fórmula de Societat Anònima d’Objecte Esportiu (SAOE), una estructura que permet l’entrada de capital privat i la transmissió de la propietat mitjançant la compravenda d’accions. Així, una eventual operació amb el grup inversor francès comportaria un canvi de mans de la societat que controla el projecte esportiu colomenc, una possibilitat que diferencia aquest model del dels clubs constituïts únicament com a associacions esportives sense ànim de lucre.
Líder de la Multisegur
Quant a l’esportiu, el club es troba en un moment immillorable, ja que ha donat el tret de sortida a la Lliga Multisegur Assegurances amb un ple de victòries que, després de tres jornades, el situen al capdavant de la classificació empatat a nou punts amb l’Inter d’Escaldes. Tot plegat, un inici incontestable en què els colomencs han anotat 12 gols i només n’han encaixat un després de superar el Carroi (0-3), el Penya (4-0) i l’Sporting d’Escaldes (1-5).