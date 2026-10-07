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  • Escaldes-Engordany reconeix la fita europea de l’Inter. | Inter Escaldes
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Recepció institucional

El Comú d’Escaldes-Engordany reconeix la fita europea de l’Inter abans de la gran estrena a la Conference League

Dolsa i López reben la plantilla i lliuren una placa commemorativa al club per haver assolit per primera vegada la fase de lliga de la cita europea

L’Inter d’Escaldes ha estat rebut aquest dimecres pel Comú d’Escaldes-Engordany amb motiu de la històrica classificació per a la fase de lliga de la Conference League. L’acte, celebrat a la sala de plens abans de l’estrena europea del conjunt escaldenc, ha servit perquè la corporació reconegui la fita i mostri el seu suport a l’equip.

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La recepció ha comptat amb el cònsol menor, Quim Dolsa, la consellera d’Esports, Laura López, i bona part de la plantilla. En aquest sentit, durant la trobada, la corporació ha lliurat una placa commemorativa al club per reconèixer la classificació. Així, López ha assenyalat que «és un orgull per a la corporació comunal que un conjunt d’Escaldes-Engordany representi el nom de la parròquia, tant a escala nacional com internacional».

Per la seva banda, el CEO de l’Inter, Damon Mark, ha destacat que l’èxit va més enllà del mateix conjunt. «Estem molt orgullosos, primer de tot per l’equip, però també pel Comú d’Escaldes-Engordany i pel país. Hem aconseguit una cosa històrica i estem molt contents de compartir aquest moment amb tots», ha indicat.

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