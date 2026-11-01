El MoraBanc planta cara al Valencia Basket durant tres quarts, però s’enfonsa en el darrer període (79-111)

El MoraBanc Andorra ha encaixat una contundent derrota davant el Valencia Basket (79-111) en un partit al Toni Martí en què els tricolor han aconseguit mantenir-se competitius durant els tres primers quarts, però han acabat cedint davant l’encert ofensiu del conjunt visitant. Els homes de Žan Tabak han arribat a l’últim període amb una diferència de només nou punts, tot i que un parcial d’11-34 ha acabat decantant definitivament l’enfrontament a favor del vigent campió de la Lliga Endesa. Artem Pustovyi, amb 19 punts, i James Akinjo, amb 17 punts, sis rebots i set assistències, han estat els jugadors més destacats de l’equip andorrà.
El conjunt valencià ha començat amb més encert i ha aconseguit situar-se amb un 6-11 davant les dificultats inicials dels locals per trobar cistella. La reacció del MoraBanc ha arribat de la mà de Pustovyi, que s’ha fet fort sota el cèrcol, i de Kassius Robertson, l’entrada del qual ha aportat més dinamisme a l’atac. Els tricolor han capgirat el marcador fins al 13-11 i han mantingut un intercanvi de cistelles que els ha permès tancar el primer quart amb un avantatge mínim de 21-20, després d’uns primers deu minuts força equilibrats.
Els tricolor han capgirat el marcador i han mantingut un intercanvi de cistelles que els ha permès tancar el primer quart amb un avantatge mínim de 21-20
La situació ha canviat a l’inici del segon període, quan el Valencia ha encadenat un parcial d’1-11 que ha obligat Tabak a demanar temps mort amb el 22-31. Sako ha estat un dels protagonistes d’aquest tram, aprofitant les accions a prop del cèrcol per ampliar la diferència. Lluny de desconnectar-se del partit, el MoraBanc ha respost amb les aportacions de Pustovyi i Akinjo, acompanyades dels triples de Best i Iwundu, els quals han permès reduir distàncies fins al 34-37. Tanmateix, algunes errades locals han facilitat que els visitants tornessin a escapar-se fins als dotze punts de marge. Cinc punts consecutius de Robertson, inclòs un triple sobre la botzina, han deixat el marcador en 39-46 al descans.
A la represa, els andorrans han intentat mantenir la pressió sobre el rival, però el Valencia ha trobat en el llançament exterior la seva principal arma per conservar l’avantatge. Als triples d’Osetkowski, Taylor i Rivero s’hi ha afegit Armoni Brooks, qui ha anotat quatre llançaments de tres punts durant el tercer quart i ha contribuït a situar el marcador en 63-77. Malgrat aquest encert visitant, els tricolor han continuat buscant alternatives ofensives amb Akinjo, Pustovyi i Kuric, mentre que una acció de dos més un de Radošević ha permès retallar la diferència fins als nou punts abans d’afrontar els últims deu minuts (68-77).
Una acció de dos més un de Radošević ha permès retallar la diferència fins als nou punts abans d’afrontar els últims deu minuts (68-77)
L’últim quart ha acabat esvaint qualsevol possibilitat de remuntada. El Valencia ha incrementat la intensitat ofensiva amb les aportacions de Sako, Taylor i Saint-Supéry, mentre que les pèrdues de pilota i la manca d’encert han impedit al MoraBanc donar continuïtat a la resistència mostrada fins aleshores. Els visitants han anat ampliant progressivament l’avantatge davant un conjunt andorrà que no ha trobat la manera de frenar el ritme anotador rival. El parcial d’11-34 ha acabat convertint un partit que havia arribat obert al darrer període en una derrota per 32 punts de diferència. Un últim triple de Robertson sobre la botzina ha establert el 79-111 definitiu.