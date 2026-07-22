L’FC Santa Coloma i l’Atlètic afronten l’inici de la segona ronda de Conference davant el Rapid de Viena i el Vaduz

El futbol andorrà torna a escena aquest dijous amb els partits d’anada de la segona ronda prèvia de la Conference League. En aquest sentit, l’FC Santa Coloma rebrà al Nacional el Rapid de Viena després de desfer-se del Penybont (19.00 hores), mentre que l’Atlètic Club d’Escaldes visitarà el camp del Vaduz amb la moral reforçada després de fer el mateix amb l’FK Mornar Bar de Montenegro (19.30 hores).
Cal esmentar que els escaldencs, ja a Liechtenstein, s’han quedat sense entrenador. Poc més de 20 dies ha durat Xavi Andrés al càrrec, ja que ha fet les maletes per enfilar-se a un projecte de la Primera Divisió de l’Aràbia Saudita, on ja va ser en el seu moment assistent a l’Al-Ittihad. Serà el seu cos tècnic qui dirigirà l’equip al Rheinpark Stadion.