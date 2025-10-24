L’FC Andorra visita La Rosaleda mentalitzat, que no pas “necessitat”, en trencar l’actual dinàmica de resultats

Després d’una setmana llarga, l’FC Andorra visitarà el diumenge La Rosaleda (14.00 hores) mentalitzat, no pas “necessitat”, en capgirar l’actual dinàmica de tres partits sense veure la victòria. Així ho ha assenyalat el tècnic tricolor, Ibai Gómez, comentant que l’equip arriba bé i confiant que “si continuem així –fent esment del dia a dia– els resultats arribaran”. De fet, el basc ha reconegut que durant les primeres jornades, quan més punts van sumar per estar ara ocupant la vuitena plaça, “vam estar pitjor que en els darrers tres matxs”.
Davant, un Màlaga en hores baixes que ocupa la 18a posició i només ha vist la victòria en un dels darrers set duels. Al seu feu, però, tan sols ha perdut una vegada. “És un conjunt amb menys punts dels que es mereix, que compta amb una de les majors riqueses ofensives que he vist a la categoria fins al moment, amb una proposta molt atractiva i grans jugadors”, ha citat Gómez. En aquest sentit, cal recordar que al vestidor de Sergio Pellicer es troben Julen Lobete i Álex Pastor, aquest darrer amb una lesió de llarga duració. La clau per fer-los front, “estarà en qui tingui més la pilota”.
“El Màlaga compta amb una de les majors riqueses ofensives que he vist a la categoria fins al moment” – Ibai Gómez
Qüestionat pel possible 11, i si aquest es veurà condicionat pel partit de dijous vinent contra el Valle de Egüés, corresponent a la primera eliminatòria de Copa del Rei, el bilbaí ha assegurat que no. “Tenim gent a molt bon nivell per fer dues alineacions que rendeixin bé”, ha proferit, subratllant que ja compta amb tota la plantilla al complet. Encara més, ha admès que a Sarriguren sí que es pot arribar a veure un esquema inicial totalment canviat.
L’entrenador també ha parlat de les tres perles amb les quals compta per als extrems: Minsu, Aingeru Olabarrieta i Jastin Garcia. “Si fan un pas endavant quant a números [gols i assistències], seran jugadors d’un nivell molt alt de Primera Divisió”, ha expressat, afegint que “no deixen de ser xavals joves que estan evolucionant”.
La Rosaleda, record del míster i d’Álex Calvo
Només començar la roda de premsa, Gómez ha fet memòria de La Rosaleda: “És un camp preciós, l’únic d’on vaig sortir aplaudit com a visitant”. Això ho ha dit pel que va succeir un 6 de maig de l’any 2018. Era l’antepenúltima jornada d’una llavors LaLiga Santander, i un Màlaga ja descendit va veure com l’ara tècnic, a les files de l’Alabès, va signar un dels millors gols de la seva carrera per acabar-se enduent una ovació dels aficionats locals. De la Capital de la Costa del Sol també en té un molt bon record Álex Calvo. Als 13 anys va entrar al planter del Màlaga, equip amb el qual va acabar debutant professionalment el curs 2022/23. L’any següent el va fitxar l’FC Andorra.