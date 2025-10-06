Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • 'Lauti' de León, en el darrer partit de l'FC Andorra a la Copa del Rei, el curs passat contra el Cartagena. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
  Esports
Futbol - Copa del Rei

L’FC Andorra visitarà el CD Valle de Egüés, conjunt de Tercera RFEF, en la primera ronda de la Copa del Rei

En les pròximes hores es coneixerà el dia i l'hora d'aquest partit que es disputarà entre el dimarts 28 i el dijous 30 d'octubre a l'estadi de Sarriguren

L’FC Andorra s’estrenarà a la Copa del Rei d’aquesta temporada amb la visita al camp del CD Valle de Egüés. Els navarresos militen actualment al grup 15 de Tercera RFEF i ocupen la novena posició després de cinc jornades. En les pròximes hores es coneixerà el dia i l’hora d’aquest partit que es disputarà entre el dimarts 28 i el dijous 30 d’octubre.

El Valle de Egüés és un club fundat l’any 1968 amb una llarga trajectòria a la Tercera Divisió navarresa. Juga els seus partits a l’estadi de Sarriguren, situat a Eguesibar, una localitat de poc més de 20.000 habitants enganxada a Pamplona. Serà la primera vegada que ambdós conjunts s’enfrontin en competició oficial.

