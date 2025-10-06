L’FC Andorra visitarà el CD Valle de Egüés, conjunt de Tercera RFEF, en la primera ronda de la Copa del Rei

L’FC Andorra s’estrenarà a la Copa del Rei d’aquesta temporada amb la visita al camp del CD Valle de Egüés. Els navarresos militen actualment al grup 15 de Tercera RFEF i ocupen la novena posició després de cinc jornades. En les pròximes hores es coneixerà el dia i l’hora d’aquest partit que es disputarà entre el dimarts 28 i el dijous 30 d’octubre.
El Valle de Egüés és un club fundat l’any 1968 amb una llarga trajectòria a la Tercera Divisió navarresa. Juga els seus partits a l’estadi de Sarriguren, situat a Eguesibar, una localitat de poc més de 20.000 habitants enganxada a Pamplona. Serà la primera vegada que ambdós conjunts s’enfrontin en competició oficial.