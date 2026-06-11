Mònica Dòria torna a l’acció a la Copa del Món d’Augsburg, la segona cita del circuit internacional de la temporada

Mònica Dòria torna a l’acció aquest cap de setmana a la Copa del Món d’Augsburg (Alemanya), la segona cita del circuit internacional de la temporada. Després de signar un destacat top10 a Praga el passat cap de setmana, la palista andorrana arriba a una de les seus més emblemàtiques del calendari amb la confiança reforçada i la voluntat de continuar acumulant bones sensacions davant les millors especialistes del món.
La competició es disputa al canal olímpic d’Augsburg, un dels escenaris més exigents i històrics de l’eslàlom internacional, on Dòria buscarà confirmar les bones prestacions mostrades en l’estrena de la Copa del Món i seguir consolidant-se entre les millors palistes del panorama mundial.
«Estic molt contenta amb la feina feta durant les darreres setmanes i arribo a Augsburg amb moltes ganes de competir» – Mònica Dòria
La cita alemanya arriba, a més, en un moment important de la temporada. Amb el Mundial dels Estats Units a l’horitzó, primera prova que puntuarà en el camí als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. La mateixa Dòria ha explicat que afronta la prova amb optimisme després de les darreres setmanes de treball. «Estic molt contenta amb la feina feta durant les darreres setmanes i arribo a Augsburg amb moltes ganes de competir. És una prova molt exigent, però em trobo bé i confio en el meu rendiment. Serà una bona manera de veure on estem abans del Mundial», ha assegurat.
La competició començarà dijous amb les classificatòries de caiac femení, previstes per a les 14.07 hores, mentre que la final de la disciplina es disputarà a partir de les 17.15 hores. Divendres serà el torn de la canoa femenina, amb les eliminatòries programades a les 11.06 hores i la final a les 14.36 hores.
Finalment, dissabte arribarà el programa del caiac cross. Dòria disputarà les contrarellotges a partir de les 9.34 hores abans d’afrontar les eliminatòries directes durant la tarda. Les sèries començaran a les 13.49 hores i la gran final femenina està prevista per a les 15.52 hores.