Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Aingeru Olabarrieta, divendres passat contra el Granada. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

El vestidor tricolor reconeix la manca d’olfacte golejador: “El míster ens demana als de dalt que xutem a porta”

El pròxim escull de l'FC Andorra és el Màlaga, un històric actualment en hores baixes que només ha vist la victòria en un dels darrers set duels

L’FC Andorra vol tornar al camí de la victòria després de tres jornades sense sumar de tres i, sobretot, amb la voluntat de transformar més jugades en atac. Si bé han signat 13 gols en 10 jornades, l’olfacte golejador del tricolor ha minvat en els darrers partits. “Als de dalt ens demana ara que xutem molt a porteria”, ha reconegut aquest matí Aingeru Olabarrieta, fent esment del seu entrenador, Ibai Gómez. De totes maneres, l’extrem ha reconegut que el vestidor està amb molt bones sensacions, il·lusionat i amb ganes, tot plegat després del darrer empat sense gols contra el Granada: “Tot el que sigui sumar és positiu”.

“El cos tècnic posa molt èmfasi en què sapiguem quina és la idea, que la tinguem clara i que tots juguem al mateix” – Aingeru Olabarrieta

Com ja va dir el president del club, Ferran Vilaseca, el passat dimarts, tots els jugadors tenen la idea molt clara. “El cos tècnic posa molt èmfasi en què sapiguem quina és i que tots juguem al mateix”, ha citat el de Luiaondo afegint que, amb això, “lluitem fins al final”. A títol personal, està content amb el seu estatge al Principat. “Tinc la sort i la confiança del míster de poder jugar molts minuts”, ha mencionat el basc, propietat de l’Athletic de Bilbao.

El pròxim escull dels pirenaics és el Màlaga, un equip històric actualment en hores baixes. Els de Sergio Pellicer, amb vells coneguts al país com Álex Pastor i Julen Lobete, ocupen la 18a posició i només han vist la victòria en un dels darrers set duels. A La Rosaleda, però, tan sols han perdut una vegada. “Com altres equips, han tingut un inici que segurament no esperaven, però tenen un potencial altíssim”, ha destacat Olabarrieta.

Comparteix
Notícies relacionades
El vent desmunta parcialment una bastida a prop de l’Estació d’Autobusos i obliga a tallar el carrer per precaució
Salut, educació i infraestructures concentren la inversió del pressupost 2026, que arriba als 750 milions d’euros
Un accident a tocar la rotonda de Meritxell causa retencions i deixa quatre ferits, ja traslladats a l’hospital

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El jove tenista andorrà Iu Blasi, finalista del Torneig Monty Tour de l’Hospitalet en categoria cadet
  • Empresa, Esports
Andorra Telecom patrocina de nou al Morabanc aquesta temporada amb noves activitats durant el temps mort
  • Esports
Morató i Ruzafa marquen a les acaballes i donen el triomf a la selecció femenina en el primer partit contra Gibraltar (2-0)
Publicitat
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu