El vestidor tricolor reconeix la manca d’olfacte golejador: “El míster ens demana als de dalt que xutem a porta”

L’FC Andorra vol tornar al camí de la victòria després de tres jornades sense sumar de tres i, sobretot, amb la voluntat de transformar més jugades en atac. Si bé han signat 13 gols en 10 jornades, l’olfacte golejador del tricolor ha minvat en els darrers partits. “Als de dalt ens demana ara que xutem molt a porteria”, ha reconegut aquest matí Aingeru Olabarrieta, fent esment del seu entrenador, Ibai Gómez. De totes maneres, l’extrem ha reconegut que el vestidor està amb molt bones sensacions, il·lusionat i amb ganes, tot plegat després del darrer empat sense gols contra el Granada: “Tot el que sigui sumar és positiu”.
“El cos tècnic posa molt èmfasi en què sapiguem quina és la idea, que la tinguem clara i que tots juguem al mateix” – Aingeru Olabarrieta
Com ja va dir el president del club, Ferran Vilaseca, el passat dimarts, tots els jugadors tenen la idea molt clara. “El cos tècnic posa molt èmfasi en què sapiguem quina és i que tots juguem al mateix”, ha citat el de Luiaondo afegint que, amb això, “lluitem fins al final”. A títol personal, està content amb el seu estatge al Principat. “Tinc la sort i la confiança del míster de poder jugar molts minuts”, ha mencionat el basc, propietat de l’Athletic de Bilbao.
El pròxim escull dels pirenaics és el Màlaga, un equip històric actualment en hores baixes. Els de Sergio Pellicer, amb vells coneguts al país com Álex Pastor i Julen Lobete, ocupen la 18a posició i només han vist la victòria en un dels darrers set duels. A La Rosaleda, però, tan sols han perdut una vegada. “Com altres equips, han tingut un inici que segurament no esperaven, però tenen un potencial altíssim”, ha destacat Olabarrieta.