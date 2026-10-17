L’FC Andorra visita un potent Girona amb l’objectiu d’allargar la bona ratxa de resultats i allunyar-se del descens

L’FC Andorra visita demà el Girona a Montilivi (18.30 hores) amb la intenció de donar continuïtat a la millora de resultats de les darreres jornades. Cal recordar que els tricolor han sumat set dels últims nou punts possibles, una dinàmica que ha reforçat la confiança del vestidor després d’un inici de temporada irregular. En aquest sentit, el tècnic, Carles Manso, considera que l’equip ha trobat una línia de joc més sòlida i es mostra convençut que pot competir contra qualsevol adversari. «Podem guanyar qualsevol rival d’aquesta categoria i en qualsevol dels escenaris on anem a jugar», ha assegurat en la roda de premsa prèvia al partit.
Els pirenaics es trobaran amb un rival que Manso situa entre els més exigents de la categoria, especialment pel potencial ofensiu d’una plantilla amb futbolistes que han disputat competicions europees. Així, l’entrenador espera un enfrontament entre dos conjunts que volen tenir la possessió i portar la iniciativa, tot i que ha advertit que serà fonamental mantenir l’ordre defensiu. «Esperem un partit duríssim i de tu a tu», ha afirmat, remarcant que l’FC Andorra ha guanyat maduresa i ha après a competir també quan no té la pilota.
«Podem guanyar qualsevol rival d’aquesta categoria i en qualsevol dels escenaris on anem a jugar» – Carles Manso
Un altre dels al·licients serà aconseguir dues victòries consecutives per primera vegada aquesta temporada, després del darrer triomf contra el Castelló. En aquesta línia, el de Terrassa ha destacat especialment els primers 35 minuts d’aquell enfrontament, el qual considera una de les millors versions de l’equip fins ara. Pel que fa a la classificació, ha relativitzat la proximitat amb les posicions de descens per la igualtat existent entre els equips, però ha reconegut que una victòria a Girona permetria guanyar tranquil·litat i continuar avançant cap a l’objectiu de mantenir la categoria.
Quant a l’estat de la plantilla, Gael Alonso i Théo Le Normand continuen de baixa, mentre que la participació de ‘Bomba’ i Pau López encara està pendent de la seva evolució física. El central, precisament, ja s’entrena amb el grup, però arrossega molèsties al soli, una zona que el cos tècnic vol tractar amb prudència. El porter també ha participat en els entrenaments, tot i que ha notat algunes molèsties que obliguen a valorar-ne la disponibilitat. Manso esperarà a comprovar les sensacions dels dos futbolistes abans de decidir si poden entrar a la convocatòria.