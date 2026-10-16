Sansa, sobre les protestes pel mirador: «Hem sigut la punta de l’iceberg del que està passant a escala social al país»

El Comú de la Massana no tanca la porta a discutir la ubicació del mirador de l’Alt de la Capa, malgrat la mobilització ciutadana convocada per al pròxim dijous contra la seva construcció. La cònsol major, Eva Sansa, ha assegurat, en declaracions a El Periòdic, que està disposada a escoltar els opositors i abordar possibles alternatives d’emplaçament, tot i que ha advertit de les dificultats d’arribar a una entesa si el posicionament és de rebuig absolut a la iniciativa. «Nosaltres, des del comú, estem oberts que ens vinguin a veure i, si és un tema d’ubicació, igual en podem parlar. Però si ja és un no rotund a qualsevol cosa, al final hem de ser conscients que vivim del turisme aquí a Andorra», ha manifestat, reivindicant la importància del sector per a la parròquia.
«Entenem molt bé que hi hagi veus discrepants, com en qualsevol projecte. Al final és un projecte important i és normal que la gent tingui la seva opinió. Ho respectem al 100%. El que sí que hem trobat a faltar és una mica de contacte amb els impulsors d’aquesta plataforma per poder-ne parlar», ha afegit la mandatària comunal, qui considera, en aquest sentit, que la situació s’hauria pogut abordar d’una altra manera. «Jo crec que el diàleg és el que realment ens ha faltat. Sap greu que no hi hagi hagut aquest diàleg i que directament s’hagi creat una plataforma i convocat una manifestació. Però, al final, ells són lliures de fer el que creguin i nosaltres ho respectem, evidentment», ha reiterat.
«Entenem molt bé que hi hagi veus discrepants, com en qualsevol projecte […] El que sí que hem trobat a faltar és una mica de contacte amb els impulsors per poder-ne parlar» – Eva Sansa
Qüestionada, però, per possibles ‘mostres’ d’acostament amb els promotors de la mobilització, Sansa ha admès que fins ara no s’han produït, alhora que desconeix qui exerceix d’interlocutor de la plataforma: «Jo no sé quin és l’interlocutor real d’aquesta plataforma i, al final, ja ho he dit públicament: des del comú tenim les portes obertes per parlar del tema, no hi ha cap problema a escoltar-los, però no hi ha hagut la possibilitat», volent posar el punt en què «són lliures i des del comú respectem que hi hagi divergències d’opinions. A més, continuem amb la mateixa predisposició per si volen venir a parlar amb nosaltres i comentar-ho».
En aquest sentit, la cònsol major de la Massana ha fet una breu cronologia pel projecte, situant l’inici dels treballs l’any 2024. «Vam començar a treballar en aquest mirador el 2024 i, de fet, es volia fer una cosa bastant senzilleta, al coll de la Botella, però es va declarar desert. No ho vam poder tirar endavant perquè no es va presentar ningú», ha recordat. Va ser llavors, davant d’aquesta situació, quan la corporació comunal va optar per replantejar la proposta amb una ambició turística més gran: «Al final vam dir: “Fem una cosa molt més atractiva a escala turística”. I el novembre del 2025 ja vam convocar un concurs d’idees en el qual es van presentar dos projectes. Un es va descartar i l’altre és el que va guanyar», ha detallat Sansa.
«Nosaltres hem de mirar per la nostra parròquia i sabem que el mirador és una cosa que agrada a la gent. I si podem fer una ruta de miradors, per què no?» – Eva Sansa
«Un mirador no va mai en un fons de vall, perquè, si no, no és un mirador. Generalment, quan es posa un mirador, encara que sigui natural, és en un lloc que ja és un mirador per si mateix», ha afegit la cònsol sobre l’emplaçament escollit, tot recordant, de nou que el projecte ja s’havia presentat el novembre del 2025, encara que aleshores no se n’havia concretat la ubicació. «Vam escollir aquesta ubicació perquè ja hi ha ginys: a 80 metres hi ha un teleesquí i a 150 metres, un telefèric. Vam creure que era una bona ubicació perquè no és una muntanya que sigui realment verda», ha justificat davant les crítiques llançades, precisament, cap a aquest punt.
Així, l’aparició de les protestes en aquesta fase del projecte ha generat cert malestar a la corporació, amb Sansa reconeixent sentir frustració quan se li ha plantejat per què l’oposició s’ha intensificat ara. «La veritat és que sí», ha admès, abans de vincular aquesta situació amb el clima social actual: «Jo crec que al final hem sigut com la punta de l’iceberg de tot el que està passant avui», insistint, però, en el potencial turístic de la iniciativa i en la necessitat que la Massana desenvolupi atractius propis. «Hem de ser conscients que vivim del turisme aquí a Andorra. Quan preguntes als turistes on han anat, et diuen que han anat al pont tibetà o al Roc del Quer […] Nosaltres hem de mirar per la nostra parròquia i sabem que el mirador és una cosa que agrada a la gent. I si podem fer una ruta de miradors, per què no?», ha conclòs.