El Comitè Olímpic atorga a Naiara Liñán un diploma i un premi econòmic pel bronze assolit als Jocs del Mediterrani

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha reconegut aquest divendres Naiara Liñán amb un premi econòmic de 4.000 euros per la medalla de bronze aconseguida als Jocs del Mediterrani de Tàrent del passat agost. Així, la taekwondista ha estat rebuda pel president de l’organisme, Xavier Espot Miró, en un acte institucional durant el qual també se li ha lliurat un diploma commemoratiu per aquest resultat històric per a l’esport andorrà.
Durant la recepció, Espot Miró ha felicitat la tricolor per la fita assolida i ha destacat l’esforç, la dedicació i el compromís que han fet possible aquest èxit internacional. Des del COA, doncs, consideren que la medalla representa un reconeixement a la trajectòria de l’esportista i contribueix a donar una major visibilitat al Principat en les competicions internacionals.
Així mateix, el president de l’organisme ha remarcat la importància que tenen aquests resultats per al desenvolupament de l’esport nacional, especialment pel seu potencial per esdevenir un referent per a les noves generacions d’esportistes. Finalment, Espot Miró ha desitjat a Liñán nous èxits en les pròximes competicions i ha reiterat el compromís del COA de continuar donant suport als esportistes del país.