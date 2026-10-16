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  • Žan Tabak, durant el duel de dimecres de Badalona. | ITSNURIAMELENDEZ-66
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - Lliga Endesa

Tabak avisa del potencial ofensiu del Breogán i exigeix al MoraBanc competir durant els 40 minuts sense alts i baixos

El croat, qui buscarà la primera victòria del curs, demana calma després de les tres derrotes i insisteix en la importància del suport de l'afició

El MoraBanc Andorra afronta demà (19.30 hores) una nova oportunitat per estrenar el caseller de victòries a la Lliga Endesa davant el Río Breogán, després d’un inici de temporada marcat per tres derrotes. En la prèvia del duel, el tècnic tricolor, Žan Tabak, ha advertit del potencial ofensiu del conjunt gallec, al qual ha definit com «l’equip que està jugant el bàsquet més bonic de tota l’ACB». No és per a menys, ja que fins ara ha amitjanat fins a 108,9 punts per partit, a més de mantenir bona part del bloc de la temporada passada.

Davant aquest escenari, el croat ha insistit que la clau passarà per millorar el rendiment defensiu individual i col·lectiu, especialment per limitar les situacions de camp obert i els duels d’un contra un. «Necessitem fer una feina millor, primer individualment i després com a conjunt», ha remarcat, tot exigint als seus mantenir la concentració durant els 40 minuts i evitar els alts i baixos que han condicionat els darrers compromisos, com el darrer a Badalona. En aquesta línia, ha defensat que l’equip està progressant malgrat els resultats i ha recordat que en l’últim partit es trobava a només un punt del rival durant el darrer quart abans de desconnectar-se del duel.

«Soc una persona pràctica i pragmàtica, i mentre sigui aquí, continuarem lluitant i creient» – Žan Tabak

Precisament, el treball mental és un dels aspectes que més preocupen el tècnic, qui considera imprescindible que els tricolor mantinguin la confiança quan el marcador es posa en contra. «Hem de continuar dins del partit i continuar creient», ha manifestat Tabak, conscient que el Breogán és capaç d’encadenar parcials importants. Pel que fa a la situació classificatòria, el de Split s’ha definit com una persona «pràctica i pragmàtica» i ha rebutjat deixar-se arrossegar pel pessimisme de les tres desfetes inicials. «Mentre jo sigui aquí, continuarem lluitant i creient», ha assegurat, defensant la necessitat de mantenir la calma i continuar treballant en la mateixa direcció.

Quant al rival, ha posat especial èmfasi en Francis Alonso, de qui ha advertit que «quan està encertat pot guanyar un partit tot sol». També ha fet esment la capacitat dels nous fitxatges del conjunt gallec per generar avantatges en situacions individuals. Pel que fa a l’estat de la plantilla, Tabak ha mencionat que, tot i algunes molèsties físiques, tots els jugadors haurien d’estar disponibles excepte Rafa Luz, pendent encara de recuperar-se.

Finalment, l’entrenador ha fet una crida a l’afició pirenaica perquè continuï al costat de l’equip en aquest inici complicat. «Sense el suport del nostre públic no anem enlloc», ha afirmat, recordant la importància que va tenir la graderia durant el curs passat. En tot cas, Tabak ha reconegut que li faria especialment il·lusió oferir la primera victòria a casa, però també ha demanat comprensió davant el procés de reconstrucció de la plantilla: «Espero que entenguin la situació en què ens trobem i que ens continuïn donant suport com l’any passat, perquè sense ells no crec que ho puguem aconseguir».

El MoraBanc Andorra s’apaga en el darrer quart i suma la tercera desfeta davant el Joventut de Badalona (96-75)

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