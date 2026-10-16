El mirador de l’Alt de la Capa, entre el projecte i el desacord

La controvèrsia al voltant del mirador de l’Alt de la Capa entra en una nova fase amb la convocatòria d’una mobilització ciutadana per al 22 d’octubre i les declaracions de la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, qui ha expressat la seva disposició a dialogar sobre la ubicació del projecte. D’una banda, els opositors han decidit traslladar públicament el seu desacord amb la construcció. De l’altra, el comú defensa una iniciativa que es treballa des del 2024 i que ha passat per un concurs d’idees. Sansa lamenta la manca de contacte amb els impulsors de la plataforma, però manté oberta la possibilitat de conversar-hi. El debat planteja dues qüestions que no són incompatibles: la necessitat de desenvolupar projectes turístics i el dret de la ciutadania a qüestionar-ne l’impacte i l’emplaçament. La mobilització anunciada i l’oferiment de diàleg constitueixen ara dos elements d’un mateix procés. Caldrà veure si es tradueixen en una interlocució efectiva que permeti aclarir les discrepàncies i conèixer el marge real de decisió sobre el projecte.