El somni europeu de l’Inter d’Escaldes per la Conference comença mereixent-se més en caure davant el Mjällby (2-0)

L’Inter d’Escaldes ha encetat el seu camí europeu a la Conference League amb una derrota davant el Mjällby, en un partit en què els de Felip Ortiz han mostrat molta personalitat i han merescut més del que ha deixat reflectit el lluminós (2-0). Així, els escaldencs han competit de tu a tu durant una primera meitat equilibrada, en què han gaudit d’alguna ocasió per avançar-se, però dues accions a la represa han acabat decantant el duel a favor dels locals.
Des del xiulet inicial, uns andorrans amb personalitat s’han fet amb la pilota i, una vegada perduda, han pressionat molt a dalt cercant recuperar-la. La primera arribada, però, ha estat local, amb una rematada de primeres de Jacob Bergström de fora l’àrea que ha sortit desviada (7′). A partir de llavors, els nòrdics han posat momentàniament una marxa més per fer-se amb l’esfèrica, tot i que no els ha servit per generar perill davant la bona col·locació dels blaus-i-negres (avui de blanc) més enllà d’un parell d’arribades que no han vist porteria.
S’ha tornat llavors a la paritat sobre el verd i així ha arribat el primer tir dels d’Ortiz. Era el minut 27 quan David López ha recuperat dins l’àrea el refús d’una centrada i ha enviat la bola lluny dels tres pals. En tot cas, ha continuat el bon joc pirenaic i, amb ell, els seus millors minuts, traduint-se en una gran ocasió. Ha estat de Domi Berlanga, provant amb l’esquerra des de lluny i veient com el tir sortia prop del pal llarg d’Alexander Lundin (31′). Abans de la mitja part, la més clara l’ha signat Bergström aprofitant una mala sortida de Javi Díaz, xutant a porta buida i havent d’aparèixer Jilmar Torres per salvar sobre la línia (36′).
A la represa, els primers instants han estat dominats pels d’Andreas Brännström i han acabat trobant el premi. En aquest sentit, de nou Bergström, sent el més llest de la classe, ha aprofitat tot sol al segon pal el refús d’un Díaz que podia haver fet més davant un centrat xut de Jeppe Kjær (54′). Tot plegat, arribant d’una pèrdua en sortida de pilota. El porter andalús sí que ha evitat just després el segon, aturant una acció a boca de canó de Villiam Granath (57′).
Els tricolor han reaccionat per tornar-se a fer amb la possessió, però els escandinaus han deixat encarrilat el triomf amb una testarrada d’Axel Norén des del punt de penal, a centrada d’Abdullah Iqbal, la qual ha enviat per l’escaire (65′). Centrats en l’atac, els del Principat han intentat generar des de la pilota aturada i les individualitats de Berlanga, i no gaire els ha faltat per encetar el seu marcador particular. Ha estat precisament l’extrem espanyol-marroquí qui ho ha intentat després, amb una rematada des de la mitja lluna que ha sortit per sobre (78′). Amb un altre tir de Borja Arellano que ha marxat fora (87′) s’ha arribat al xiulet final, deixant mostra de la personalitat andorrana en la primera posada en escena d’un gran matx europeu.