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Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra reforça el lateral esquerre amb Andoni López, qui arriba lliure procedent de la Ponferradina

Format a les categories inferiors de l'Athletic Club i experiència a Segona, signa amb l'entitat tricolor per una temporada amb una addicional opcional

L’FC Andorra continua la posada a punt del seu quart curs professional i aquest matí ha anunciat la incorporació d’Andoni López per reforçar el lateral esquerre. El de Barakaldo, de 30 anys, arriba lliure procedent de la Ponferradina i signa amb l’entitat tricolor per una temporada amb una addicional opcional.

Format a les categories inferiors de l’Athletic Club, López compta amb una àmplia experiència al futbol professional, ja que al llarg de la seva trajectòria ha acumulat 86 partits a Segona Divisió, en els quals ha anotat un gol i ha repartit sis assistències. Encara que aquest curs l’ha disputat a 1a RFEF amb l’equip del Bierzo, sent titular habitual i contribuint amb cinc gols i cinc assistències per caure a la final del play-off d’ascens.

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