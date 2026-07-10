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L’FC Andorra es posa ‘retro’ i recupera l’escut original per a la segona equipació del seu quart curs professional

Amb el blanc com predominant, manté intacta la tricolor gràcies a una franja vermella que travessa l'escut i dues grogues que l'acompanyen

L’FC Andorra ha presentat el seu segon equipament per a la temporada 2026/27, la seva quarta professional. Es tracta d’una samarreta que, tal com esmenten, «mira el passat per continuar construint el futur». En aquest sentit, aquesta pell recupera l’escut original del club, un dels símbols més representatius de la seva història i que el curs passat ja va tornar a lluir, de manera excepcional, durant la jornada retro.

Amb el blanc com a color predominant, la nova indumentària manté intacta la identitat tricolor gràcies a una gran franja vermella que travessa l’escut i dues franges grogues que l’acompanyen. A més, incorpora un coll blau, convertint-se a la primera samarreta amb coll des de principis de segle.

Per presentar aquesta equipació tan especial, el club ha reunit tres generacions que representen la seva història: Tomás Melero, jugador tricolor entre el 1980 i el 1985; Marc Pujol, una de les grans figures a l’etapa recent, i Aron Rodrigo, representant del present i del futur de l’entitat. La sessió de fotos s’ha fet a la Casa d’Areny-Plandolit.

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