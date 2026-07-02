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Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra incorpora al davanter Moró Sidibe per dues temporades amb un any addicional opcional

Amb 1,92 metres d’alçada, és capaç de jugar d’esquena i amb un bon joc aeri, especialment efectiu en centrades laterals i segones jugades

L’FC Andorra ha anunciat el fitxatge de Moró Sidibe, atacant que signa per dues temporades amb un any addicional opcional. Nascut a Cervera fa 24 anys, vestirà de tricolor després d’un destacat curs a l’Atlètic Lleida, on ha estat una de les principals referències ofensives signant set gols en 31 jornades.

Format al futbol català −va arribar al conjunt lleidatà fa dues temporades procedent del Mollerussa−, Sidibe destaca per la seva potència física i capacitat per fixar defenses. Amb 1,92 metres d’alçada, és un davanter capaç de jugar d’esquena, amb un bon joc aeri i presència dins l’àrea, especialment efectiu en centrades laterals i segones jugades. També pot actuar en banda, gràcies a la seva mobilitat i capacitat de desmarcatge a l’espai, aportant profunditat i alternatives en atac.

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