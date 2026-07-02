L’FC Andorra incorpora al davanter Moró Sidibe per dues temporades amb un any addicional opcional

L’FC Andorra ha anunciat el fitxatge de Moró Sidibe, atacant que signa per dues temporades amb un any addicional opcional. Nascut a Cervera fa 24 anys, vestirà de tricolor després d’un destacat curs a l’Atlètic Lleida, on ha estat una de les principals referències ofensives signant set gols en 31 jornades.
Format al futbol català −va arribar al conjunt lleidatà fa dues temporades procedent del Mollerussa−, Sidibe destaca per la seva potència física i capacitat per fixar defenses. Amb 1,92 metres d’alçada, és un davanter capaç de jugar d’esquena, amb un bon joc aeri i presència dins l’àrea, especialment efectiu en centrades laterals i segones jugades. També pot actuar en banda, gràcies a la seva mobilitat i capacitat de desmarcatge a l’espai, aportant profunditat i alternatives en atac.