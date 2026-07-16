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  • Jugadors de l'FC Andorra Genuine celebrant un gol. | LaLiga Genuine
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Futbol

L’FC Andorra estarà present al Mundial Genuine que se celebrarà a finals d’aquest mes a Houston, als Estats Units

El torneig, el qual reuneix futbolistes dels cinc continents, té com a principal objectiu fomentar la inclusió, la convivència i els valors de l'esport

L’FC Andorra estarà present al Mundial Genuine que se celebrarà a finals d’aquest mes a Houston, als Estats Units, on hi haurà presents equips de 50 nacions diferents. Així, el conjunt entrenat per Montse Sánchez viatjarà el pròxim diumenge dia 26 per formar part d’una competició que posarà punt final a la temporada amb una experiència única.

Amb equips com l’Ajax, el Barça, l’Athletic Club, l’Sporting de Portugal o la Roma, la Genuine Cup donarà el tret de sortida dimarts al matí −hora nord-americana− i es disputarà al llarg de tota la setmana. Més enllà dels resultats, el torneig té com a principal objectiu fomentar la inclusió, la convivència i els valors de l’esport, reunint centenars de futbolistes amb discapacitat intel·lectual procedents dels cinc continents.

A banda del vessant esportiu, els futbolistes podran gaudir d’altres activitats culturals i d’oci, com una visita a les instal·lacions de la NASA, l’agència aeroespacial nord-americana. D’aquesta manera, l’expedició tricolor «viurà una experiència irrepetible que va molt més enllà del futbol».

El combinat Genuine que dirigeix Montse Sánchez. | LaLiga Genuine
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