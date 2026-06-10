L’FC Andorra anuncia la sortida d’Álvaro Martín després de tres temporades i 98 partits defensant la samarreta tricolor

L’FC Andorra ha fet oficial aquest dimecres la sortida d’Álvaro Martín, qui no continuarà al club la temporada vinent després de tres cursos defensant la samarreta tricolor. La seva marxa confirma una de les situacions que ja es perfilaven de cara a la planificació de la pròxima temporada i que EL PERIÒDIC havia avançat fa unes setmanes.
El migcampista ha participat en dues temporades a LaLiga Hypermotion i una a Primera Federació, consolidant-se com una peça important dins de la plantilla
Martín va arribar al Principat l’estiu del 2023 procedent del Real Madrid Castilla amb l’objectiu de fer el salt al futbol professional. Des d’aleshores ha disputat un total de 98 partits oficials amb l’Andorra, amb un balanç de sis gols i vuit assistències. Durant la seva etapa al club, el migcampista ha participat en dues temporades a LaLiga Hypermotion i una a Primera Federació, consolidant-se com una peça important dins de la plantilla.
El mateix FC Andorra destaca especialment la seva aportació en la campanya passada, en què l’equip va aconseguir el retorn al futbol professional. Així, i en el comunicat de comiat, l’entitat tricolor també ha volgut reconèixer «el compromís i la implicació» del jugador madrileny durant la seva etapa al Principat, alhora que li ha agraït la dedicació mostrada al llarg d’aquests tres anys.