  • Álvaro Martín, a l'Estadi Comunal, al darrere, Josep Cerdà. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Martín finalitza contracte i dirà adeu a l’FC Andorra després de tres cursos, mentre que Cerdà interessa al Mallorca

Molina valora l'any amb un 10 i reconeix que "ens hem guanyat el respecte de la categoria", doncs per a cap equip ha sigut fàcil enfrontar-nos"

Són 15 els jugadors −comptant els cedits− que finalitzen contracte amb l’FC Andorra. I segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, un d’ells, Álvaro Martín, dirà adeu a l’entitat després de tres cursos. Enguany només ha jugat 19 partits, i tot i haver repartit dues assistències, encadena moltes suplències i només 39 minuts en les darreres 15 jornades. D’altra banda, un altre que aquest estiu podria acomiadar-se del club és Josep Cerdà. Si bé té vinculació fins al 2027, el Mallorca, acabat de descendir, n’ha mostrat interès. Ara bé, l’FC Andorra només el deixarà sortir per la clàusula que regeix el seu contracte, la qual segons ha pogut conèixer aquest mitjà, s’enfila als cinc milions d’euros.

Un curs excel·lent

Si amb alguna nota s’hagués de valorar la temporada de l’FC Andorra, Sergio Molina té clar que seria amb un 10. «No és gens fàcil el que hem aconseguit, salvar-nos amb diverses jornades d’antelació. L’any vinent l’objectiu ha de ser continuar al futbol professional sense perdre la il·lusió de, si es pot, lluitar per alguna cosa més», ha comentat aquest matí. En aquest sentit, el madrileny ha reconegut que «ens hem guanyat el respecte de la categoria, ja que per a cap equip ha sigut fàcil enfrontar-se a nosaltres, sobretot en aquest tram final de curs».

Més enllà d’objectius, ha deixat clar que «seria ideal» que una gran part dels jugadors que encara tenen contracte, com és el seu cas, continuïn l’any vinent: «Tindríem un gran camí recorregut i seria més fàcil l’adaptació per a qui vingui nou». Però la temporada tampoc ha finalitzat, així que primer s’han de centrar a visitar diumenge el Burgos, on un triomf implicaria per als tricolor superar la fita dels 59 punts assolits l’any del debut a Segona Divisió.

A títol personal, Molina ha reconegut tenir una sensació agredolça. «Durant els darrers dos mesos pràcticament no he pogut competir, entrenant a més a un 50%, però això ha fet que la competitivitat pugi. Cada jugador que ha sortit al mig del camp ho ha fet a un nivell molt alt», ha apuntat, destacant noms com el de Marc Domènech o Efe Akman.

Sergio Molina, durant un entrenament d’aquest maig. | @FCANDORRA
