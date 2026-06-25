Govern, previ acord amb la Generalitat, es vol fer càrrec dels serveis dels esportistes que entrenen a Sant Cugat

Després d’una primera visita del secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat el passat gener, avui ha estat el torn del conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO). Amb aquestes sinergies, la ministra de Cultura i Espots, Mònica Bonell, ha detallat l’interès del Govern en arribar a un acord perquè els esportistes andorrans que entrenen al complex català, en l’actualitat només Naiara Liñán i Berta Miquel, puguin accedir a tots els serveis.
«Reprendrem un conveni que es va iniciar l’any 2020, el treballarem i mirarem de poder avançar i tancar-lo amb la Generalitat […] Esperem poder arribar a bon port», ha assenyalat la ministra. Així, serà l’Executiu qui es farà càrrec d’aquests serveis que ara per ara ambdues tricolors −taekwondista i gimnasta respectivament− no gaudeixen, com el de menjador, el servei mèdic o de preparació física. En aquest sentit, Bonell no tanca la porta a què en un futur s’exercitin al CAR del Vallès Occidental més esportistes nacionals, tot i que actualment «no hi ha cap federació que ens hagi proposat cap».
En contrapartida, el conveni també explora l’opció que esportistes catalans puguin fer servir les instal·lacions del CTEO. «És un tema que avui no hi ha hagut temps de parlar, però sí que es va fer a la visita del gener. Per descomptat, aquells esportistes que vinguin a Andorra i vulguin entrenar poden vindre al nostre centre de tecnificació i utilitzar el nostre gimnàs, la sala d’aigües de recuperació i els diferents espais que tenim», ha asserit la titular de la carpeta d’Esports.
Al seu torn, Álvarez ha recordat que ja existeixen altres nexes d’unió entre la Generalitat i el Govern, per la qual cosa «és totalment natural intentar trobar vies de col·laboració de la manera més positiva possible». «I jo crec que acabarà bé», ha reiterat. Demanat per la visita al Centre de Tecnificació Esportiva, ha assegurat que el centre ordinenc «està en condicions molt bones i els serveis que ofereix, a més a més de la manera que ho ofereix, estan molt bé. […] És un model que podem seguir».